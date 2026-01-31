Nếu bạn là người luôn dõi theo từng bước đi của Hoàng gia Anh, hẳn bạn sẽ nhận ra một sự thật thú vị: Meghan Markle đang thay đổi. Với tư cách là một người quan sát thời trang hoàng gia lâu năm, điều khiến nhiều chuyên gia bất ngờ không nằm ở nhãn hiệu cô ấy mặc, mà là cái bóng dáng cô ấy đang muốn hướng tới. Đó không phải là sự bắt chước để cho vui, mà là một cuộc tái định vị thương hiệu cá nhân đầy toan tính. Sự tương phản và rồi lại tương đồng đến kỳ lạ giữa hai nàng dâu hoàng gia đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết chỉ trong vòng một tuần qua.





Câu chuyện bắt đầu khi Vương phi Kate xuất hiện tại Scotland cùng Thân vương William . Cô khoác lên mình chiếc áo choàng may đo riêng từ Chris Kerr. Đó là một hình ảnh Kate "kinh điển": Tôn vinh tay nghề thủ công của nước Anh, phom dáng đứng đắn, gọn gàng và bảng màu trầm ổn. Tất cả toát lên sự quyền uy, một vẻ đẹp không chạy theo xu hướng mà được sinh ra để định hình đẳng cấp của một Vương hậu tương lai. Suốt một năm qua, Kate đã kiên định với phong cách này – những thước vải thượng hạng, những đường cắt kiểm soát và sự chỉn chu đến mức hoàn hảo.

Và rồi, chỉ vài ngày sau đó, Meghan xuất hiện tại sự kiện Cookie Queens ở Salt Lake City. Cô mặc một chiếc áo choàng của Heidi Merrick. Điều đáng nói là tông màu và cảm giác mà bộ trang phục mang lại giống hệt với "tần số" của Kate.





Sự trùng hợp "có chủ đích" và thông điệp từ mái tóc

Bộ trang phục của Meghan sạch sẽ, được cắt may tỉ mỉ và tiết chế tối đa các chi tiết thừa thãi. Đây là một cú "quay xe" ngoạn mục so với phong cách thoải mái, có phần buông lơi mà Nữ công tước vẫn thường lăng xê kể từ khi rời bỏ cuộc sống hoàng gia về Mỹ. Thay vào đó, hình ảnh này lại bắt rễ sâu vào ngôn ngữ thời trang mà Kate đang nắm giữ độc quyền. Thậm chí, nó còn phảng phất nét cổ điển trong trang phục của Zara Tindall – người vừa xuất hiện tại Cheltenham chỉ 24 giờ trước đó.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở quần áo. Mái tóc mới là thứ "biết nói" nhất trong lần xuất hiện này.

Không thể không chú ý đến việc Meghan đã duỗi thẳng mái tóc, chải mượt mà và vào nếp một cách tuyệt đối. Nó đối lập hoàn toàn với kiểu tóc xoăn sóng lơi, hơi rối nhẹ tự nhiên đã trở thành thương hiệu của cô hậu "Megxit". Sự chải chuốt kỹ lưỡng này, không nghi ngờ gì nữa, chính là lãnh địa của Vương phi Kate. Kate từ lâu đã hiểu rằng: Một mái tóc bóng mượt, được kiểm soát kỹ càng sẽ giúp gương mặt bừng sáng và quan trọng hơn, nó không làm người đối diện xao nhãng khỏi thông điệp mà chủ nhân muốn truyền tải. Sự kiềm chế chính là đỉnh cao của sự tự tin. Và việc Meghan đột ngột "ôm trọn" triết lý này cho thấy đây là một lựa chọn có cân nhắc chứ không phải thử nghiệm ngẫu nhiên.





Màu nâu quyền lực và bước lùi để tiến xa

Thời điểm Meghan thay đổi cũng thật nhạy cảm. Nó đến ngay sau khi Vương tử Harry trở lại Anh để tham gia cuộc chiến pháp lý căng thẳng, đẩy cặp đôi trở lại tâm điểm của truyền thông xứ sương mù. Và kịch bản sao chép lại tiếp diễn. Khi Meghan xuất hiện lần thứ hai tại Utah trong chiếc áo khoàng màu nâu của Anine Bing, cái gọi là "mã gen thời trang" của Kate lại hiện lên rõ mồn một.

Màu nâu vốn là gam màu kén người mặc đã âm thầm trở thành màu sắc quyền lực của Vương phi Kate. Cô mặc nó vào ngày Giáng sinh, mặc nó xuyên suốt năm 2025 và biến nó thành biểu tượng cho sự uy quyền của hoàng gia hiện đại: Trầm ấm, vững chãi và đáng tin cậy. Việc Meghan bước chân vào bảng màu này cho thấy cô ấy đang quan sát rất kỹ những gì đang tạo nên sức nặng trong mắt công chúng.





Vậy, phải chăng Meghan đang muốn quay lại với vẻ ngoài hào nhoáng thời còn ở cung điện? Với tôi, câu trả lời là cô ấy đang sao chép cái khung hình ảnh mà Kate đã mất nhiều năm để hoàn thiện. Phong cách của Kate chưa bao giờ là sự tái tạo liên tục cho mới mẻ; nó là sự nhất quán, là tín nhiệm và là mệnh lệnh thầm lặng.

Meghan Markle, với sự nhạy bén của mình, dường như đã hiểu ra một chân lý của năm 2026: Sự chỉn chu, sang trọng mang lại quyền lực lớn hơn nhiều so với sự nổi loạn. Trong thế giới của thời trang hoàng gia, quần áo chưa bao giờ chỉ là vải vóc, chúng là định vị vị thế. Và ngay lúc này, Meghan không ăn mặc để tách mình ra khỏi chế độ quân chủ nữa, mà cô đang cố tình vay mượn những quy tắc thị giác uy quyền nhất của nó để củng cố cho chính mình.