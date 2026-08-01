Nước đậu bắp pha trà xanh lại gây sốt, một nữ diễn viên đã giảm 5kg trong 3 tuần: Uống thế nào để hiệu quả?

Gần đây, “trà xanh đậu bắp” bất ngờ được nhắc lại nhiều trên mạng xã hội, sau khi từng gây chú ý tại Nhật Bản rồi lan sang Đài Loan. Cách làm khá đơn giản: ngâm đậu bắp tươi trong trà xanh không đường và uống thay các loại đồ uống nhiều đường.

Thức uống này thậm chí còn được gọi là “trợ thủ kiểm soát đường huyết”. Tuy nhiên, đừng vội xem đây là một loại “nước đốt mỡ”. Điều đáng chú ý hơn nằm ở chất xơ hòa tan trong đậu bắp và việc trà xanh không đường có thể giúp giảm lượng calo nạp vào nếu thay thế nước ngọt, trà sữa hay các loại đồ uống có đường.

Vì sao đậu bắp pha trà xanh lại được quan tâm?

Đậu bắp chứa chất xơ hòa tan. Khi ngâm trong nước, một phần chất nhầy và polysaccharide trong đậu bắp có thể hòa vào nước.

Trong khi đó, trà xanh chứa catechin và caffeine, những thành phần được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa và kiểm soát cân nặng.

Sự kết hợp này khiến “trà xanh đậu bắp” trở thành một công thức giảm cân được nhiều người tò mò. Nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng lượng calo và chế độ ăn uống trong cả ngày, chứ không phải chỉ một loại thức uống.

Cách pha chế: 10 quả đậu bắp + 1 lít trà xanh không đường, ngâm qua đêm

Cách thực hiện khá đơn giản.

Chuẩn bị khoảng 10 quả đậu bắp tươi, rửa sạch, cắt bỏ phần cuống. Cho đậu bắp vào khoảng 1 lít trà xanh không đường, sau đó bảo quản trong tủ lạnh khoảng 8 giờ.

Ngày hôm sau có thể lấy ra uống.

Một số phiên bản từng được giới thiệu tại Nhật Bản gợi ý uống một cốc trước mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, nếu áp dụng cách này, điều quan trọng là chọn trà xanh không đường.

Đừng vì muốn dễ uống hơn mà thêm mật ong, đường nâu hoặc siro. Khi đó, một thức uống vốn rất ít năng lượng có thể nhanh chóng “đội” thêm lượng calo không cần thiết.

Hiệu quả thực tế: Nữ diễn viên Nhật giảm 5kg trong 3 tuần - trường hợp gây chú ý nhất

Một trường hợp từng khiến công thức này gây chú ý là nữ diễn viên Nhật Bản Saito Kozue.

Trong một chương trình truyền hình Nhật Bản năm 2018, cô tham gia thử nghiệm uống trà đậu bắp trước các bữa ăn. Khi bắt đầu, cô nặng 83,3 kg. Sau 3 tuần, cân nặng còn 78,3 kg, tức giảm 5 kg.

Chỉ số đường huyết của cô cũng được ghi nhận giảm từ 199 xuống 71.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trường hợp cá nhân trong một chương trình truyền hình, không thể dùng để khẳng định rằng cứ uống trà đậu bắp là có thể giảm 5 kg trong 3 tuần. Cân nặng còn chịu ảnh hưởng bởi chế độ ăn, vận động, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

Điều cần nhớ: Đừng biến trà đậu bắp thành “giấy thông hành” để ăn thoải mái

Sai lầm dễ gặp nhất là nghĩ rằng đã uống một loại nước hỗ trợ giảm cân thì có thể ăn uống thoải mái hơn.

Thực tế, trà đậu bắp không phải thuốc giảm cân và cũng không thể “bù trừ” cho một chế độ ăn nhiều đồ chiên rán, bánh ngọt hay trà sữa.

Ngoài ra, trà xanh có caffeine nên những người nhạy cảm với caffeine cần lưu ý lượng uống trong ngày. Người bị thiếu sắt cũng không nên uống trà sát thời điểm ăn, bởi trà có thể làm giảm hấp thu sắt không heme từ thực phẩm.

Một điểm khác cũng đáng lưu ý: Nước ngâm đậu bắp không thể cung cấp đầy đủ lượng chất xơ và dinh dưỡng như ăn cả quả. Nếu thích đậu bắp, ăn trực tiếp vẫn là cách tốt hơn để tận dụng trọn vẹn chất xơ.

Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, uống quá nhiều nước đậu bắp cũng có thể gây đầy bụng hoặc khó chịu.

Tóm lại, nếu muốn thử trà đậu bắp, hãy xem đây như một lựa chọn đồ uống không đường thay cho những thức uống nhiều calo, thay vì kỳ vọng nó là “nước giảm cân”. Muốn kiểm soát cân nặng hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là tổng thể chế độ ăn và mức độ vận động mỗi ngày.