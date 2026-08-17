5 loại rau quen thuộc người trung niên, cao tuổi nên ăn vào lập thu: Hỗ trợ thanh nhiệt, dưỡng ẩm cho da và tăng cường sức khỏe cơ thể

Sau tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi. Khả năng vận động, tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng không còn giống thời trẻ, trong khi nhu cầu duy trì cơ bắp, xương khớp và sức khỏe tổng thể vẫn rất quan trọng.

Khi thời tiết chuyển từ nóng sang thu, không khí thường khô hơn. Một số người có thể cảm thấy khô họng, khô da, ăn uống kém ngon hoặc dễ bị táo bón nếu khẩu phần thiếu rau và nước.

Thay vì quá phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, một chế độ ăn đa dạng, đủ chất và nhiều rau xanh có thể là nền tảng quan trọng để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, người cao tuổi cần chú ý chế độ ăn cân đối, tăng cường vitamin, khoáng chất và lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa. Chuyên gia cũng khuyến nghị người cao tuổi ưu tiên các món ăn lỏng, dễ tiêu, đồng thời bổ sung rau xanh và thực phẩm giàu dinh dưỡng phù hợp với thể trạng.

Dưới đây là 5 loại rau quen thuộc có thể đưa vào thực đơn mùa thu.

1. Rau muống

Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Rau có thể luộc, xào tỏi, nấu canh hoặc kết hợp với nhiều nguyên liệu khác.

Điểm đáng chú ý của rau muống là chứa chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Với người trung niên và cao tuổi, việc thường xuyên ăn rau giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, từ đó hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Khi vào thu, có thể ưu tiên rau muống luộc hoặc nấu canh thay vì các món xào quá nhiều dầu mỡ. Cách chế biến đơn giản này vừa dễ ăn vừa phù hợp với những người không muốn nạp quá nhiều chất béo.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng rau muống có thể "giải độc" hay "chữa nóng trong". Những cách gọi này chủ yếu mang tính dân gian. Lợi ích dinh dưỡng thực tế của rau đến từ chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

2. Rau mồng tơi

Mồng tơi thường xuất hiện trong những bát canh mùa hè nhưng cũng rất thích hợp với thực đơn đầu thu. Loại rau này chứa chất xơ và có độ nhớt tự nhiên, thường được nấu cùng cua, tôm hoặc thịt bằm. Một bát canh mồng tơi mềm, dễ ăn có thể phù hợp với người lớn tuổi gặp khó khăn khi nhai hoặc không thích những món khô.

Đặc biệt, người cao tuổi thường có nguy cơ táo bón cao hơn do nhu động ruột giảm, ít vận động hoặc sử dụng một số loại thuốc. Bộ Y tế khuyến nghị người cao tuổi chú ý tăng cường rau tươi, quả chín và chất xơ trong khẩu phần để hỗ trợ tiêu hóa.

Mồng tơi vì thế có thể được luân phiên với các loại rau khác trong tuần để làm phong phú thực đơn.

3. Rau ngót

Rau ngót là một lựa chọn khác rất dễ tìm và dễ chế biến. Món canh rau ngót nấu thịt bằm vừa mềm, dễ ăn vừa cung cấp thêm rau xanh và protein.

Đối với người trung niên, cao tuổi, một bữa ăn không chỉ cần "ăn nhiều rau" mà còn phải đảm bảo đủ đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Vì vậy, thay vì chỉ ăn một bát rau lớn, có thể kết hợp rau ngót với thịt nạc, cá hoặc trứng để tạo thành bữa ăn cân đối hơn.

Người cao tuổi cũng nên chú ý đến cách chế biến. Rau nên được nấu chín, mềm, thái nhỏ nếu cần, hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Đây cũng là nguyên tắc được các cơ quan y tế khuyến nghị trong xây dựng khẩu phần cho người lớn tuổi.

4. Cải thìa

Cải thìa có vị thanh, mềm và có thể chế biến nhanh. Đây là loại rau phù hợp để luộc, hấp, nấu canh hoặc xào cùng nấm, thịt nạc. Các loại rau xanh nói chung cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Việc ăn đa dạng nhiều loại rau với màu sắc khác nhau cũng giúp khẩu phần phong phú hơn, tránh tình trạng chỉ phụ thuộc vào một vài loại thực phẩm.

Theo hướng dẫn dinh dưỡng dành cho người cao tuổi, rau lá và rau củ nên được sử dụng thường xuyên. Một số hướng dẫn khuyến nghị người cao tuổi dùng khoảng 300g rau xanh mỗi ngày, đồng thời kết hợp trái cây và các nhóm thực phẩm khác để đảm bảo khẩu phần cân đối.

Cải thìa có thể thay đổi luân phiên với cải xanh, bắp cải, súp lơ hoặc các loại rau lá khác.

5. Bí xanh

Bí xanh là thực phẩm quen thuộc trong các món canh của người Việt. Loại quả này chứa nhiều nước, vị thanh và tương đối dễ ăn. Canh bí xanh nấu thịt bằm, tôm hoặc cá có thể trở thành một món trong bữa cơm mùa thu. Với người lớn tuổi, những món canh mềm, có nước thường dễ ăn hơn các món khô hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Bí xanh cũng có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác, giúp người nội trợ dễ dàng thay đổi thực đơn. Tuy nhiên, cũng giống các loại rau khác, bí xanh không phải "thực phẩm thần kỳ" có khả năng chữa bệnh. Lợi ích của nó nên được nhìn nhận trong tổng thể một chế độ ăn uống lành mạnh.

Đừng quá chú trọng vào khái niệm "tính kiềm"

Trên mạng xã hội, nhiều bài viết gọi rau xanh là nhóm thực phẩm "có tính kiềm" và cho rằng ăn chúng có thể "cân bằng môi trường bên trong cơ thể" hoặc "giảm axit". Cách diễn đạt này dễ khiến người đọc hiểu sai. Cơ thể con người có cơ chế điều hòa độ pH máu rất chặt chẽ. Việc ăn một loại rau không thể đơn giản làm thay đổi độ pH máu theo cách nhiều quảng cáo trên mạng mô tả.

Điều đáng quan tâm hơn là rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Chất xơ đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi vì có thể hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón.

Ăn rau thế nào mới tốt?

Người trung niên và cao tuổi có thể luân phiên rau muống, mồng tơi, rau ngót, cải thìa, bí xanh cùng nhiều loại rau củ khác. Càng đa dạng màu sắc thực phẩm, khẩu phần càng có cơ hội cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Luộc, hấp, nấu canh hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải thường phù hợp hơn chiên rán nhiều dầu mỡ. Người lớn tuổi có vấn đề về răng hoặc khả năng nhai nuốt nên ưu tiên món mềm, cắt nhỏ và nấu chín kỹ.

Ngoài rau, bữa ăn vẫn cần có protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa hoặc đậu đỗ; tinh bột phù hợp và chất béo lành mạnh. Không nên vì muốn "thanh nhiệt" mà cắt giảm quá mức các nhóm thực phẩm cần thiết.

Đặc biệt, ăn nhiều chất xơ nhưng uống quá ít nước có thể khiến việc đi tiêu không thuận lợi. Vì vậy, người lớn tuổi cũng cần chú ý bổ sung đủ nước, trừ trường hợp bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch do bệnh lý.

Mùa thu không nhất thiết phải tìm kiếm những thực phẩm đắt tiền để chăm sóc sức khỏe. Một mâm cơm với nhiều rau xanh, món ăn vừa phải, ít dầu mỡ, đủ đạm và uống đủ nước đã là nền tảng đáng giá. Quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, phù hợp với tuổi tác, bệnh lý và nhu cầu riêng của từng người.