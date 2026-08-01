Một nữ diễn viên U50 gây sốt vì quá trẻ: Làm đúng 4 bước chải đầu sẽ có mái tóc bồng bềnh và gương mặt tươi tắn

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Triệu Tiểu Kiều - nữ diễn viên 46 tuổi nổi tiếng với làn da và vóc dáng trẻ hơn tuổi thật - lại dành ra vài phút ngồi trước gương, cầm chiếc lược lên và bắt đầu chải tóc thật chậm rãi.

Không phải chăm sóc da mặt, không phải mặt nạ đắt tiền. Điều cô chia sẻ trên mạng xã hội gần đây lại đơn giản đến bất ngờ: Một bài mát-xa da đầu ngắn gọn, làm đều đặn mỗi ngày.

Bạn có bao giờ để ý rằng, sau một ngày dài căng thẳng, không chỉ vai gáy mỏi nhừ mà cả da đầu cũng như bị ai đó bó chặt lại? Người xưa vẫn có câu "đầu mặt là một tấm da" - da đầu và da mặt vốn liên kết với nhau, nên khi da đầu căng cứng, gương mặt cũng dễ trông mệt mỏi, kém sắc theo.

Trước khi mát-xa: Đừng bỏ qua bước chải tóc

Triệu Tiểu Kiều luôn bắt đầu bằng một bước tưởng chừng đơn giản: Dùng lược cong to bản hoặc lược gối khí chải tóc cho suôn mượt, gỡ hết những chỗ rối trước khi mát-xa. Bước này giúp tránh việc kéo giật tóc khi thao tác ở bước sau.

Sau đó, cô mới dùng lược gỗ mát-xa kinh lạc hoặc bàn chải chuyên dụng để tác động lên da đầu. Nếu trong tay không có dụng cụ nào, chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng được - điều quan trọng nhất là lực tay phải nhẹ nhàng, không cần cào mạnh hay ấn sâu.

"Da đầu hơi ấm lên, cảm giác thư giãn - đó là đủ rồi, không cần làm đến mức đỏ da hay đau".

Bước 1 - Chải "năm đường": Đánh thức toàn bộ da đầu

Động tác đầu tiên là chải theo năm đường kinh lạc trên đầu. Đường ở chính giữa đỉnh đầu được chải từ chân tóc trước trán ra sau gáy, khoảng 20 lần. Hai đường tiếp theo nằm cách đường giữa khoảng một đến hai ngón tay sang mỗi bên, cũng chải từ trước ra sau, mỗi bên 20 lần. Cuối cùng là hai đường gần thái dương, phía trên vành tai, chải theo cách tương tự, mỗi bên 20 lần.

Toàn bộ chuỗi động tác này có thể lặp lại 1-2 vòng. Điều cần nhớ không phải là chải càng mạnh càng tốt, mà là cảm nhận da đầu ấm dần lên và thư giãn.

Bước 2 - Giải phóng vùng trán căng cứng

Tiếp theo là động tác xoa bóp vùng trán. Xòe rộng cả năm ngón tay, bắt đầu từ chân tóc trước trán, đẩy nhẹ lên trên và ra sau đầu, mỗi lần 10 nhịp, lặp lại 2 lần.

Vùng trán và giữa hai lông mày thường là nơi tích tụ căng thẳng nhiều nhất - đặc biệt với những ai làm việc trí óc nhiều, áp lực cao, hoặc có thói quen nhăn mày mà không tự nhận ra. Một động tác nhỏ mỗi ngày, đôi khi lại là cách đơn giản nhất để "xả" bớt căng thẳng đã âm thầm tích tụ từ lúc nào không hay.

Bước 3 và 4 - Bấm huyệt Bách hội và Giác tôn

Bước tiếp theo là ấn huyệt Bách hội ở đỉnh đầu, khoảng 50 lần. Vị trí huyệt này nằm ở chính giữa đỉnh đầu - nơi giao nhau giữa đường nối hai đỉnh tai và đường thẳng từ sống mũi kéo lên. Chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ theo chiều thẳng đứng, tuyệt đối không dùng móng tay day mạnh.

Cuối cùng là huyệt Giác tôn, nằm ở phía trên tai, gần chân tóc, mỗi bên khoảng 50 lần, dùng đầu ngón tay xoa tròn nhẹ nhàng quanh vùng huyệt. Vì nằm gần vùng thái dương và quanh tai, động tác này cũng rất phù hợp với những ai thường xuyên dùng máy tính, điện thoại lâu, hoặc có thói quen nghiến chặt hàm khi căng thẳng.

Vài phút mỗi ngày, món quà nhỏ cho da đầu và cả tinh thần

Một da đầu khỏe mạnh thường có độ đàn hồi nhất định - khi chạm nhẹ vào, ta vẫn cảm nhận được da đầu di chuyển đôi chút. Nhưng nếu cơ thể ở trong trạng thái căng thẳng, áp lực kéo dài, da đầu và các cơ xung quanh cũng dễ bị co cứng theo. Mát-xa đều đặn chính là cách đơn giản để giải phóng phần căng cứng ấy, đồng thời hỗ trợ tuần hoàn máu tại chỗ.

Có một điều cần nói rõ: mát-xa da đầu mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu, nhưng không thể thay thế điều trị rụng tóc hay giúp tóc mọc nhanh hơn. Nếu bạn nhận thấy tóc rụng nhiều bất thường, da đầu đỏ ngứa hay có dấu hiệu lạ khác, đừng chần chừ - hãy tìm đến bác sĩ da liễu để được kiểm tra kỹ hơn.

Chỉ cần vài phút mỗi ngày, với lực tay nhẹ nhàng và không gây đau, bạn hoàn toàn có thể biến việc chăm sóc da đầu thành một thói quen nhỏ bên cạnh việc gội đầu thường ngày. Kết hợp cùng giấc ngủ đều đặn, chế độ ăn cân bằng và cách vệ sinh đúng cách, đó mới là công thức trọn vẹn để giữ cho cả da đầu lẫn mái tóc luôn khỏe mạnh.