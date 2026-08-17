Nguyễn Văn T (26 tuổi, Hà Nội) tự nhận mình là “tín đồ” của các nền tảng video ngắn. Điện thoại gần như luôn trong tay, hễ có thời gian rảnh là anh mở ra xem, nhất là giờ nghỉ trưa và các buổi tối. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong thời gian dài, báo cáo thời gian sử dụng lên đến 7 tiếng/ngày.

Gần đây, T nhận thấy vùng gáy xuất hiện một lớp mỡ dày, hai vai cuộn vào trong, ngực gù xuống, vùng cổ vai gáy luôn nặng trĩu. Đáng lo hơn, việc quay đầu sang hai bên cũng trở nên khó khăn.

“Có lần đi đường, nhìn vào kính ở vỉa hè, tôi mới giật mình vì thấy dáng mình giống một con rùa đang rướn cổ” , T chia sẻ.

Ban đầu, nam thanh niên cho rằng đây chỉ là tình trạng mỏi cơ do ngồi sai tư thế. Tuy nhiên, dần dần T phát hiện phần đầu, cổ vai gáy của mình giống con rùa đang rướn cổ. Khi các biểu hiện ngày càng rõ, anh bắt đầu lo lắng, thậm chí thiếu tự tin khi xuất hiện trước đám đông.

Cúi đầu lướt điện thoại 7 tiếng mỗi ngày, nam thanh niên mất tự tin vì ‘cổ rùa’. (Ảnh minh hoạ)

Đi khám, T được chẩn đoán mắc hội chứng cổ rùa do lạm dụng thiết bị công nghệ. Đây là tình trạng vẹo cổ khiến phần cổ trên luôn giữ ở tư thế uốn cong, vươn về phía trước, gây ra một chuỗi thay đổi tiêu cực về tư thế và cơ sinh học.

Theo BSCKI Ngô Thị Dung, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cúi đầu lướt điện thoại là thói quen phổ biến, nhưng khi cổ gập khoảng 60 độ, áp lực lên cột sống cổ có thể tăng lên tương đương gần 27 kg.

Bình thường cột sống cổ phải nâng đỡ trọng lượng đầu khoảng 4,5 - 5,5 kg. Khi đầu cúi về phía trước, lực tác động lên vùng cổ tăng theo mức độ cúi. Nếu duy trì tư thế này trong thời gian dài, vùng cổ phải chịu tải liên tục, dễ dẫn đến đau mỏi và rối loạn tư thế.

Nếu một người duy trì tư thế cúi đầu 20 - 30 phút liên tục và lặp lại nhiều lần trong ngày, các cơ, dây chằng và cấu trúc cột sống cổ có thể phải chịu áp lực kéo dài. Đây là một trong những yếu tố góp phần khiến các vấn đề về cổ vai gáy ngày càng xuất hiện ở người trẻ.

Theo BS Dung, “cổ rùa” không chỉ ảnh hưởng đến dáng đứng mà còn có thể đi kèm đau mỏi cổ vai gáy, căng cứng vùng cổ, đau đầu, tê bì cánh tay hoặc bàn tay và hạn chế vận động.

Đặc biệt, khi các triệu chứng kéo dài nhưng người bệnh chỉ xem đó là mệt mỏi thông thường, tình trạng có thể tiến triển và làm tăng nguy cơ gặp các bệnh lý cột sống cổ như thoái hóa, thoát vị đĩa đệm hoặc chèn ép rễ thần kinh ở những người có yếu tố nguy cơ.

Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm đau mỏi cổ vai gáy thường xuyên, cổ căng cứng sau khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính, đau đầu tái diễn, tê bì cánh tay hoặc bàn tay, đầu nhô về phía trước, vai tròn, lưng gù hoặc khó duy trì tư thế ngồi thẳng.

BS Dung cho biết, khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài, đặc biệt là đau kèm tê bì hoặc hạn chế vận động cổ, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân thay vì tự điều trị hoặc tiếp tục duy trì tư thế gây đau.

Việc phát hiện sớm giúp người bệnh được hướng dẫn điều chỉnh tư thế, vận động và phục hồi chức năng phù hợp, qua đó hạn chế tình trạng tiến triển.