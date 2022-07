Nước chanh thì ai cũng biết, nhưng dùng mẹo này mới có thức uống cực phẩm

5 lợi ích sức khỏe từ chanh vàng

Cung cấp vitamin C dồi dào

Chanh luôn có mặt trong bảng xếp hạng về hàm lượng vitamin C dồi dào. Theo Healthline, một quả chanh cung cấp khoảng 31mg vitamin C, chiếm đến 51% lượng tiêu thụ hàng ngày. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn trái cây và rau quả nhiều vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân

Thức uống từ chanh là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn kiêng hoặc những người có nhu cầu giảm cân. Chất xơ pectin có trong chanh giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Có nhiều ý kiến cho rằng, uống chanh với nước ấm sẽ giúp giảm cân.

Ngăn ngừa thiếu máu

Bệnh thiếu máu do thiếu chất sắt là nguyên nhân phổ biến. Mặc dù chanh không chứa nhiều sắt nhưng chúng cải thiện sự hấp thụ sắt từ nguồn thực phẩm thực vật.

Chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi

Các hợp chất thực vật được tìm thấy trong chanh mang lại những lợi ích sức khỏe mạnh mẽ. Chẳng hạn, axit citric là axit hữu cơ có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Hesperidin là chất chống oxy hóa có thể củng cố mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Diosmin giúp cải thiện độ săn chắc của cơ và giảm viêm mãn tính trong mạch máu. Ngoài ra, Eriocitrin và D-limonene được tìm thấy chủ yếu trong vỏ, tạo nên hương thơm đặc trưng của chanh vàng, có thể giúp làm giảm chứng ợ nóng và trào ngược dạ dày.