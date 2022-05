3 cách pha nước chanh thơm mát, uống vào không chỉ tăng vitamin C mà còn kháng khuẩn mũi họng cực tốt!

Tác dụng tuyệt vời của nước chanh dành cho sức khỏe

Chanh là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe cũng như làn da của chị em phụ nữ, chẳng hạn như vitamin C và chất chống oxy hóa. Giá trị dinh dưỡng của một cốc nước chanh phụ thuộc vào lượng nước chanh trong đó.

Thúc đẩy quá trình hydrat hóa

Uống đủ nước mỗi ngày rất quan trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không thích uống nước lọc, bạn có thể thay bằng nước chanh để tăng thêm hương vị. Uống không đủ nước có thể là nguyên nhân gây ra việc thay đổi tâm trạng thất thường, táo bón hoặc sỏi thận.

Theo Viện Y học Hoa Kỳ, phụ nữ nên uống nước chanh để thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất lẫn loại bỏ độc tố cho làn da.

Nguồn cung cấp vitamin C dồi dào

Loại quả có múi như chanh chứa nhiều vitamin C. Đây là một chất chống oxy hóa chính giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do độc hại. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể tổng hợp collagen, hấp thụ sắt và sản xuất nội tiết tố.

Không cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, mất ngủ, chảy máu chân răng, da khô, dễ nhiễm trùng.

Hỗ trợ giảm cân

Theo một số nghiên cứu, uống nước trước bữa ăn có thể là một chiến lược giảm cân hiệu quả. Bởi vậy, uống nước chanh có thể giúp bớt cảm giác đói và thèm ăn.

Axit citric ngăn ngừa sỏi thận

Axit citric có trong chanh giúp ngăn ngừa sỏi thận. Citrate - một thành phần trong axit citric làm cho nước tiểu ít axit hơn, thậm chí có thể làm vỡ những viên sỏi nhỏ.

Lưu ý khi dùng nước chanh

Nước chanh bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chanh có chứa nhiều axit citric có thể ăn mòn men răng về lâu dài. Hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng bằng nước lọc sau đó. Ngoài ra, chanh cũng làm tăng sản xuất axit dạ dày, chúng có thể gây ra chứng ợ nóng ở một số người.