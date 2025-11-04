72 tuổi nhưng vẫn sở hữu gương mặt căng tràn sức sống, làn da mịn màng không tì vết và vóc dáng thon gọn như thuở đôi mươi, Triệu Nhã Chi được mệnh danh là "nữ hoàng cổ trang" trẻ lâu bậc nhất xứ Cảng Thơm. Hơn 30 năm qua, cân nặng của bà gần như không thay đổi, chỉ dao động quanh mức 48kg, con số khiến bao người ngưỡng mộ.

Dù đã bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy", Triệu Nhã Chi vẫn giữ được thần thái thanh tú, ánh mắt tinh anh và khí chất sang trọng khó ai sánh bằng. Bí quyết của bà không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền, mà là lối sống kỷ luật, yêu vận động và tinh thần sống tích cực.

3 "món vàng" giúp Triệu Nhã Chi trẻ lâu, thải mỡ, tăng collagen

1. Tập thể dục nhịp điệu

Triệu Nhã Chi từng chia sẻ bà bắt đầu ngày mới bằng 30 phút aerobic hoặc đi bộ nhanh. Đây là bài tập giúp đốt mỡ toàn thân, tăng cường tuần hoàn máu và kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp da hồng hào và săn chắc.

Theo các chuyên gia của Harvard Health Publishing, những người duy trì tập aerobic đều đặn không chỉ giảm nguy cơ béo bụng mà còn cải thiện độ đàn hồi của da nhờ lượng oxy và máu được cung cấp dồi dào hơn.

Ở tuổi 72, Triệu Nhã Chi vẫn giữ được vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon gọn, chính nhờ việc duy trì thói quen vận động đều đặn mỗi ngày. Bà luôn quan niệm, không vận động, cơ thể sẽ nhanh chóng già nua.

2. Yoga

Song song với aerobic, Triệu Nhã Chi còn gắn bó với yoga hơn 20 năm. Với bà, yoga không chỉ là bài tập thể chất mà còn là "liệu pháp thanh lọc tâm hồn".

Các động tác kéo giãn giúp cơ thể dẻo dai, cải thiện tư thế và giảm chảy xệ cơ mặt. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Alternative and Complementary Medicine cho thấy, tập yoga thường xuyên giúp giảm cortisol, hormone gây lão hóa và sạm da.

Triệu Nhã Chi cũng tiết lộ, sau mỗi buổi tập yoga, bà đều cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, ngủ sâu hơn và làn da sáng rõ rệt.

3. Pilates

Một "vũ khí" khác trong hành trình gìn giữ thanh xuân của Triệu Nhã Chi chính là Pilates - bộ môn được nhiều mỹ nhân Hoa ngữ như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi yêu thích.

Pilates tập trung vào vùng core (cơ trung tâm), giúp săn chắc bụng, mông, đùi, đồng thời cải thiện cột sống và tư thế. Khi cơ thể giữ được độ vững chắc, dáng người tự nhiên trở nên thanh thoát và trẻ trung hơn.

Theo Healthline, pilates giúp tăng cường lưu thông máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản xuất collagen và elastin - 2 loại protein duy trì độ căng bóng của da.

Ngoài ra, "nữ hoàng cổ trang" còn có những thói quen sống khác giúp trẻ mãi không già

1. Ăn uống kỷ luật

Triệu Nhã Chi rất chú trọng chế độ ăn uống. Bà không bao giờ ăn quá no, hạn chế đồ chiên rán và thịt đỏ, thay vào đó ưu tiên rau xanh, cá, đậu phụ và các loại hạt.

Bữa sáng của bà thường là một ly nước ấm chanh mật ong để thanh lọc cơ thể, kết hợp thêm trái cây tươi. Vào buổi tối, bà chỉ ăn nhẹ, tránh tinh bột sau 7 giờ tối.

Theo WebMD, việc ăn nhẹ nhàng, kiểm soát calo giúp ngăn ngừa tích mỡ nội tạng và giảm tốc độ lão hóa tế bào.

2. Duy trì tinh thần thoải mái

Ngoài vận động và dinh dưỡng, Triệu Nhã Chi luôn giữ thái độ sống tích cực, an nhiên. Bà từng bày tỏ quan điểm, không có phụ nữ già, chỉ có phụ nữ không yêu đời.

Các nghiên cứu của Mayo Clinic cho thấy, khi con người duy trì tinh thần lạc quan, cơ thể tiết ra nhiều endorphin và serotonin, giúp ngủ ngon, giảm stress. Đây chính là 2 yếu tố then chốt quyết định tốc độ lão hóa.

