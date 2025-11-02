Trong làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên là 2 cái tên gắn liền với khái niệm "gừng càng già càng cay". Ở tuổi ngoài 40, cả hai không chỉ giữ được sắc vóc nóng bỏng mà còn ngày càng mặn mà, cuốn hút. Ít ai biết rằng, bí quyết phía sau vóc dáng đáng ngưỡng mộ ấy lại đến từ "nửa kia", những người đàn ông luôn đồng hành, yêu thương và truyền cảm hứng cho họ giữ dáng "chống già" mỗi ngày.

"Nửa kia" luôn ủng hộ từng bữa ăn để cùng Hồ Ngọc Hà giữ dáng săn chắc

Nhắc đến Hồ Ngọc Hà, người ta nhớ ngay đến hình ảnh một bà mẹ 3 con với thân hình săn chắc, vòng eo phẳng lì và phong thái tự tin. Bên cạnh nỗ lực tập luyện không ngừng, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô có một "đồng đội" đặc biệt, ông xã Kim Lý, người không chỉ là tri kỷ, mà còn là bạn đồng hành trong mọi thói quen sống lành mạnh.

Cả hai duy trì thói quen ăn sáng cùng nhau mỗi ngày, với thực đơn quen thuộc là granola kèm sữa chua Hy Lạp, hoặc cháo yến mạch với trái cây tươi. Những bữa sáng tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng triết lý sống khỏe - đẹp của cặp đôi: Ăn sạch, ăn đủ và ăn vui vẻ.

Granola và yến mạch là nguồn carbohydrate phức hợp, giúp no lâu, cung cấp năng lượng ổn định mà không gây tích mỡ. Trong khi đó, sữa chua Hy Lạp giàu protein và lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, giúp da dẻ mịn màng. Kết hợp cùng trái cây tươi, đặc biệt là chuối, việt quất, táo, bữa sáng của Hồ Ngọc Hà không chỉ giàu vitamin mà còn là "liều thuốc chống oxy hóa" tự nhiên, giúp cơ thể trẻ lâu, tràn đầy sức sống.

Với Lệ Quyên, "nửa kia" thậm chí còn nấu ăn healthy dâng để cô mãi trẻ đẹp

Khác với vẻ nhẹ nhàng của "nữ hoàng giải trí", Lệ Quyên lại khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự kỷ luật thép trong việc rèn luyện vóc dáng. Nhưng phía sau sự kỷ luật đó, cô không đơn độc, bởi bạn trai Lâm Bảo Châu luôn là người "truyền lửa" mỗi ngày.

Không chỉ cùng tập gym, anh còn trực tiếp nấu những bữa ăn healthy cho bạn gái. Từ món yến mạch trộn chuối, salad gà, đến sinh tố xanh, tất cả đều được anh chăm chút như một cách thể hiện tình yêu. Chính nhờ sự đồng hành ấy, Lệ Quyên luôn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da căng mướt và thần thái tràn đầy năng lượng ở tuổi 43.

Yến mạch, chuối và các loại trái cây tươi không chỉ giúp giảm mỡ mà còn cải thiện hệ tiêu hóa, cân bằng đường huyết và bổ sung chất xơ, giúp phụ nữ duy trì cảm giác no, hạn chế thèm ăn vặt - nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân sau tuổi 35.

Vì sao "nửa kia" lại quan trọng đến thế trong hành trình giữ dáng, nhất là sau tuổi 40?

Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ nếu có bạn đời cùng đồng hành trong lối sống lành mạnh sẽ có khả năng duy trì vóc dáng cao gấp đôi so với người tự làm một mình. Bởi khi được chia sẻ, động viên, họ thấy niềm vui trong từng bữa ăn, từng buổi tập, thay vì cảm giác ép buộc, mệt mỏi.

Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên chính là minh chứng sống động cho điều đó. Một người phụ nữ đẹp không chỉ nhờ bản lĩnh, mà còn nhờ tình yêu đủ sâu để khiến mình muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Sau sinh nở hay bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ dễ buông xuôi vóc dáng vì nghĩ rằng "đã muộn rồi". Nhưng hãy nhìn Hồ Ngọc Hà hay Lệ Quyên! Họ đều đã làm mẹ, đã đi qua những biến cố, song vẫn quyến rũ, trẻ trung hơn bao giờ hết.

Điều họ có chung không chỉ là chế độ ăn uống khoa học, mà là một người đàn ông luôn bên cạnh, cùng ăn lành mạnh, cùng tập thể dục, cùng yêu cuộc sống. Chính sự đồng hành ấy mới là "vitamin hạnh phúc" giúp phụ nữ đẹp bền lâu.

Phụ nữ có thể tự yêu mình, nhưng khi có người cùng yêu, hành trình trẻ đẹp sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn gấp bội.

Hãy bắt đầu từ một bữa sáng đơn giản cùng "nửa kia", biết đâu, đó chính là khởi đầu cho một hành trình giữ dáng và trẻ lâu đầy cảm hứng như Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên chị em nhé!

