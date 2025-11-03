Vitamin C luôn được xem là "thần dược" trong thế giới skincare nhờ khả năng làm sáng da, mờ thâm nám, chống oxy hóa và kích thích sản sinh collagen. Tuy nhiên, không cần phải chi quá nhiều tiền để sở hữu một lọ serum chất lượng. Dưới đây là 5 loại serum vitamin C bình dân nhưng mang lại hiệu quả vượt mong đợi, phù hợp với nhiều loại da – kể cả da nhạy cảm.

Olay Vitamin C + Peptide 24 Brightening Serum

Olay nổi tiếng với các sản phẩm chống lão hóa, và dòng Vitamin C + Peptide 24 Brightening Serum là lựa chọn hoàn hảo cho làn da xỉn màu, thiếu sức sống. Serum chứa các thành phần nổi bật là Vitamin C, Niacinamide (Vitamin B3) và Amino Peptide giúp dưỡng sáng, cải thiện độ đàn hồi và cấp ẩm sâu. Công thức nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít, mang hương cam chanh dễ chịu. Chỉ sau 1 ngày, làn da đã trông ẩm mượt hơn, và sau 1 tháng sử dụng, bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi: da sáng đều màu, rạng rỡ tự nhiên. Sản phẩm còn đạt chuẩn "clean beauty" khi không chứa parabens, dầu khoáng hay phẩm màu tổng hợp – thích hợp cho cả da nhạy cảm.

Nơi mua: Shopee

Garnier Bright Complete 30x Vitamin C Booster Serum

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm làm sáng da nhanh mà giá lại siêu êm ví, thì Garnier Bright Complete 30x Vitamin C Booster Serum chính là lựa chọn lý tưởng. Với công thức chứa vitamin C, serum này giúp giảm thâm mụn và làm sáng da chỉ sau 3 ngày sử dụng. Chất serum lỏng nhẹ, dễ thấm, mang lại cảm giác tươi mát. Khi dùng đúng chu trình cùng sữa rửa mặt và kem dưỡng cùng dòng, hiệu quả càng rõ rệt: làn da trở nên đều màu, mịn màng và rạng rỡ hơn. Đây là dòng serum rất đáng thử cho những ai mới bắt đầu làm quen với vitamin C.

Nơi mua: Garnier

Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop

Không phải serum vitamin C nào cũng phù hợp với da nhạy cảm, nhưng Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop thì khác. Sản phẩm chứa 5% Ascorbic Acid – nồng độ vừa đủ để mang lại hiệu quả làm sáng mà không gây kích ứng. Bên cạnh đó, chiết xuất rau má (Centella Asiatica) giúp làm dịu da, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ phục hồi tổn thương. Serum giúp mờ thâm, đều màu da, đồng thời kích thích sản sinh collagen để làn da trở nên săn chắc và đàn hồi hơn. Chất serum trong suốt, không mùi, thấm nhanh và để lại lớp màng căng bóng nhẹ, thích hợp cho cả làn da yếu, da mụn. Nếu bạn muốn bắt đầu hành trình skincare với vitamin C mà không sợ kích ứng, Klairs chính là lựa chọn an toàn.

Nơi mua: Klairs

Neogen Dermalogy Real Vita C 22% + 5% Niacinamide Serum

Một "ứng cử viên nặng ký" đến từ Hàn Quốc, Neogen Real Vita C 22% + 5% Niacinamide Serum là lựa chọn cho những ai muốn trị thâm, dưỡng trắng và cải thiện kết cấu da rõ rệt. Serum chứa dẫn xuất vitamin C SAP có độ ổn định cao, giúp làm mờ đốm nâu, sạm da mà vẫn thân thiện với da nhạy cảm. Kết hợp cùng Niacinamide, Vitamin E, Panthenol và chiết xuất trái cây họ cam quýt, sản phẩm không chỉ dưỡng trắng mà còn cấp ẩm, bảo vệ hàng rào da và chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, Axit Hyaluronic giúp duy trì độ ẩm, mang lại làn da căng bóng, mịn màng. Ưu điểm lớn của Neogen là công thức bền vững, không dễ oxy hóa và không cần bảo quản lạnh – rất tiện lợi khi sử dụng.

Nơi mua: Hasaki

Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum

Nhắc đến serum bình dân được yêu thích, không thể bỏ qua Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum. Với 5% vitamin C hoạt tính, sản phẩm giúp cải thiện sắc tố da rõ rệt, làm mờ thâm nám và giúp da sáng rạng rỡ chỉ sau 4 tuần. Chất serum nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, rất phù hợp để dùng trước lớp kem dưỡng hay makeup. Đây là lựa chọn ngon – bổ – rẻ dành cho mọi nàng hoặc những ai mới bắt đầu chăm sóc da bằng vitamin C.

Nơi mua: Thế giới skinfood

Ảnh: Sưu tầm