Một chiếc mũi đẹp có thể thay đổi toàn bộ diện mạo, khiến gương mặt bừng sáng, khí chất thăng hạng và thần thái trở nên sang trọng hơn. Với phụ nữ Á Đông, chiếc mũi không chỉ là "điểm sáng nhan sắc" mà còn mang ý nghĩa phong thủy - tượng trưng cho tài lộc, công danh, hôn nhân và vận khí, nhất là khi người châu Á thường mang dáng mũi tẹt đặc trưng. Chính vì thế, trong làm đẹp thời hiện đại, nâng mũi luôn là lựa chọn được nhiều chị em quan tâm khi muốn "thay vận, đổi tướng" và sở hữu nhan sắc bạc tỷ.

Dưới đây là 6 dáng mũi điển hình được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đánh giá là chuẩn mực của vẻ đẹp Á - Âu hòa quyện, được đại diện bởi 6 sao nữ Cbiz nổi tiếng.

1. Mũi giọt nước: Trương Bá Chi

Dáng mũi giọt nước là biểu tượng của vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát. Đặc điểm của dáng mũi này là sống mũi cao vừa phải, đầu mũi tròn đầy như giọt nước, tạo cảm giác dịu dàng mà sang trọng.

Trương Bá Chi là hình mẫu tiêu biểu của dáng mũi này: Gương mặt cô hài hòa, sống mũi nhẹ nhàng, đầu mũi không nhọn mà đầy đặn, khiến tổng thể trở nên nữ tính và cuốn hút. Trong phong thủy, dáng mũi giọt nước còn tượng trưng cho phúc khí dồi dào, cuộc sống viên mãn, gia đạo êm ấm và con cái ngoan hiền.

2. Mũi thẳng: Đổng Khiết

Mũi thẳng là dáng mũi không có điểm gãy, chạy liền từ gốc mũi đến chóp mũi, mang lại vẻ đẹp thanh tú, nghiêm trang và cổ điển. Đổng Khiết với sống mũi thẳng tắp, đầu mũi nhỏ gọn, toát lên vẻ trong sáng và thanh khiết, đúng như tên của cô.

Theo quan điểm nhân tướng học, người có mũi thẳng là người có chí hướng rõ ràng, sự nghiệp thuận lợi, gặp quý nhân giúp đỡ. Đây cũng là dáng mũi được nhiều bác sĩ thẩm mỹ đánh giá cao vì dễ tạo cảm giác tự nhiên, giúp gương mặt cân đối trong thẩm mỹ thời hiện đại.

3. Mũi thẳng hơi cong ở đuôi: Lý Nhất Đồng

Đây là dáng mũi hiếm gặp nhưng vô cùng quyến rũ. Mũi thẳng hơi cong ở đuôi (còn gọi là dáng mũi Hy Lạp) có đường sống mũi thẳng, nhưng khi đến phần chóp lại hơi cong nhẹ, tạo cảm giác thanh tú mà không cứng nhắc.

Lý Nhất Đồng sở hữu sống mũi thanh mảnh, đầu mũi hơi hếch, giúp khuôn mặt cô vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Dáng mũi này tượng trưng cho người có trí tuệ, khả năng lãnh đạo và vận đào hoa, thích hợp cho những ai muốn tăng vận khí trong công việc và tình duyên.

4. Mũi gồ: Lưu Diệc Phi

Nghe mũi gồ nhiều người nghĩ là khuyết điểm, nhưng thực tế, đây là nét đặc trưng hiếm có giúp gương mặt có chiều sâu và thần thái hơn. Mũi gồ nhẹ như Lưu Diệc Phi tạo nên nét kiêu kỳ, cổ điển, giúp đường nét gương mặt thêm cuốn hút, đặc biệt là khi nhìn nghiêng.

Theo quan điểm phong thủy, người có mũi gồ nhẹ thường mạnh mẽ, bản lĩnh, có ý chí vượt trội. Chính vì vậy, nhiều bác sĩ thẩm mỹ hiện nay không còn cố "làm phẳng" phần gồ mà khéo léo giữ lại độ gồ tự nhiên, giúp gương mặt có điểm nhấn riêng, đúng tinh thần của làm đẹp thời hiện đại: tôn vinh nét cá tính thay vì rập khuôn. Đây cũng là dáng mũi hút tiếng tăm, giúp người sở hữu nổi tiếng nên các sao rất chuộng.

5. Mũi trời sinh: Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi là ví dụ điển hình của "mũi trời sinh", dáng mũi không hoàn hảo nhưng hài hòa đến khó rời mắt. Sống mũi cô không quá cao, góc mũi hơi rộng, đầu mũi đầy đặn, nhưng tổng thể vẫn toát lên vẻ trẻ trung, trong sáng.

Dáng mũi này được các bác sĩ thẩm mỹ yêu thích vì giữ trọn sự tự nhiên và biểu cảm của gương mặt, không cần chỉnh sửa vẫn toát lên thần thái tươi mới. Về phong thủy, người có dáng mũi này thường có cuộc sống an nhàn, nhân duyên tốt và được quý mến.

6. Mũi châu Âu: Địch Lệ Nhiệt Ba

Không thể thiếu trong danh sách này là dáng mũi cao tây của Địch Lệ Nhiệt Ba, một trong những mỹ nhân có chiếc mũi "vàng" được bác sĩ thẩm mỹ ưa chuộng nhất. Sống mũi cao, đầu mũi nhỏ gọn, lỗ mũi khép hẹp giúp gương mặt cô mang vẻ sang chảnh, quý phái đặc trưng của phương Tây nhưng vẫn giữ được nét Á Đông mềm mại.

Theo phong thủy, mũi cao thanh tú tượng trưng cho quyền lực, tiền tài và sự nghiệp thăng tiến. Không ít bác sĩ nhận định dáng mũi này là xu hướng "đinh" trong thẩm mỹ thời hiện đại, phù hợp với những ai muốn nâng tầm thần thái, chạm ngưỡng nhan sắc bạc tỷ.

Những lưu ý quan trọng trước khi nâng mũi

Trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cần:

- Xác định dáng mũi phù hợp với cấu trúc gương mặt và tỉ lệ tổng thể. Không nên "copy" dáng mũi của sao mà nên chọn dáng hài hòa nhất với mình.

- Tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, tránh các cơ sở làm đẹp "chui" hoặc sử dụng chất liệu không rõ nguồn gốc.

- Chăm sóc sau nâng mũi đúng cách, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để dáng mũi ổn định, tự nhiên và giữ lâu dài.

(Ảnh: Internet)