Mãn kinh sớm và lão hóa là những “nỗi ám ảnh” lớn chung của phái đẹp. Dù là quy luật tự nhiên, nhưng thời điểm mãn kinh và tốc độ lão hóa có thể đến nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào lối sống hằng ngày. Đặc biệt, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh thường phải đối diện sớm với làn da nhăn nheo, tóc rụng, xương yếu, kinh nguyệt rối loạn. Nếu biết chăm sóc đúng cách, chị em hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này, duy trì ngoại hình trẻ trung và sức khỏe ổn định hơn.

Trong đó có 4 việc tưởng đơn giản nhưng lại quyết định lớn đến việc bạn có thể giữ gìn tuổi xuân và trì hoãn mãn kinh sớm hay không:

1. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ đủ và sâu có tác động lớn đến tốc độ lão hóa. Khi thiếu ngủ hoặc thức khuya, da giảm khả năng tái tạo, dễ nổi mụn, sạm, xuất hiện nếp nhăn, nám. Tóc cũng yếu và dễ gãy rụng. Đương nhiên, nó cũng ảnh hưởng tới miễn dịch, rối loạn nội tiết nên già sớm, tăng khả năng mãn kinh sớm và nhiều bệnh tật khác.

Ngủ kém còn khiến quá trình viêm trong cơ thể tăng lên. Miễn dịch suy giảm, nguy cơ bệnh phụ khoa và mãn kinh sớm cao hơn. Ngược lại, ngủ đủ từ bảy đến tám tiếng mỗi ngày, trước 11 giờ đêm, giúp hormone tăng trưởng được tiết ra, hỗ trợ phục hồi tế bào và làm chậm lão hóa.

2. Chú ý đến ăn uống

Ăn uống lành mạnh không chỉ giúp cơ thể khỏe mà còn hỗ trợ phụ nữ trì hoãn lão hóa và ngăn ngừa mãn kinh sớm. Nên ăn nhiều rau xanh đậm, bổ sung đạm thực vật bên cạnh thịt. Giảm thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ. Hạn chế thói quen ăn mặn. Chú ý nạp thực phẩm giàu estrogen và omega-3 như cá biển sâu, đậu nành, quả hạch. Uống đủ nước, tránh rượu bia và nước ngọt có ga. Khi uống nên chia nhiều lần trong ngày, không uống dồn một lúc và nên chọn nước ấm.

Hãy duy trì ba bữa chính, không bỏ bữa sáng, không ăn đêm. Tránh giảm cân tiêu cực vì sẽ khiến cơ thể thiếu dưỡng chất. Trong kỳ kinh nguyệt nên hạn chế đồ ăn lạnh hoặc có tính hàn để bảo vệ sức khỏe.

3. Học cách kiểm soát tâm trạng

Căng thẳng, lo âu, trầm cảm kéo dài gây hại toàn thân. Mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi sẽ khiến gan, thận, tim, phổi, dạ dày nhanh suy yếu. Các hormone căng thẳng có thể kích hoạt triệu chứng mãn kinh, làm tăng nguy cơ bệnh tim, béo phì, rối loạn nội tiết và bệnh phụ khoa.

Tâm trạng tiêu cực còn khiến tóc rụng, da nhanh lão hóa. Muốn trẻ lâu, phụ nữ cần học cách suy nghĩ tích cực, giữ góc nhìn lạc quan, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Duy trì sở thích lành mạnh và chia sẻ cùng bạn bè cũng là cách nuôi dưỡng tinh thần hiệu quả.

4. Bận mấy cũng dành thời gian vận động hàng ngày

Vận động thường xuyên là thói quen tốt cho sức khỏe và ngoại hình. Với phụ nữ, tập luyện đều đặn giúp cân bằng nội tiết, làm chậm mãn kinh sớm và kéo dài tuổi xuân.

Tập thể dục giải phóng endorphin, mang lại năng lượng và tâm trạng tích cực, từ đó giúp cơ thể trẻ trung hơn. Bạn không nhất thiết tập nặng hay đến phòng gym mỗi ngày. Chỉ cần đi bộ nhanh 30 phút hoặc tập yoga năm lần mỗi tuần cũng đủ cải thiện sức khỏe và giảm triệu chứng tiền mãn kinh.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy chỉ 10 phút tập luyện mỗi ngày có thể giảm tới 40% nguy cơ Alzheimer. Tuy nhiên, cần tập đúng cách, tránh quá sức hoặc dồn vào một bộ phận. Sự đều đặn và lâu dài quan trọng hơn cường độ.

