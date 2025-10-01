Bạn đã bao giờ cảm thấy cần phải giảm cân càng sớm càng tốt chưa? Mặc dù việc cố gắng giảm một lượng lớn cân nặng trong thời gian ngắn là không lành mạnh hoặc không bền vững, nhưng có một số phương pháp dễ dàng và lành mạnh hơn để bắt đầu giảm cân và thúc đẩy quá trình này.

Cho dù bạn sắp có một sự kiện lớn hay bác sĩ khuyến khích bạn giảm cân càng sớm càng tốt, vẫn có những cách để giảm thêm cân với tốc độ nhanh hơn một chút mà không gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc tăng cân trở lại lập tức. Dù bạn có tin hay không, chế độ ăn kiêng theo trào lưu không phải là giải pháp. Thay vào đó, bạn cần thực hành những thói quen hữu ích có thể tạo nền tảng vững chắc cho phần còn lại của quá trình giảm cân. Tiến sĩ Johnny Hadac (một bác sĩ y khoa gia đình và lối sống tại Mỹ, đồng thời là người sáng tạo nội dung TikTok), đã thực hiện một video hướng dẫn cách giảm khoảng 5kg trong 1 tháng thông qua những thói quen "thực tế". Tham khảo về 5 lời khuyên của ông ngay trong bài viết này:

1. Tuân thủ quy tắc 40:40:20 khi ăn

Quy tắc 40:40:20 là một phương pháp xây dựng bữa ăn lành mạnh dựa trên lượng thức ăn thiết yếu chiếm trên đĩa của bạn. Trong trường hợp này, 40% bữa ăn của bạn nên bao gồm protein nạc, 40% còn lại nên là trái cây hoặc rau củ giàu chất xơ, 20% còn lại nên là một dạng carbohydrate phức hợp, chẳng hạn như gạo lứt, khoai lang hoặc hạt diêm mạch.

"Hãy đảm bảo bạn ăn 3 bữa 1 ngày và đặt mục tiêu tiêu thụ 40-50g protein cho mỗi bữa ăn", Tiến sĩ Hadac nói thêm.

2. Uống đủ nước

Khi bạn bị mất nước, rất nhiều điều có thể xảy ra trong cơ thể. Bạn thực sự có thể cản trở quá trình giảm cân. Luôn luôn nên uống đủ nước trong mọi trường hợp, đặc biệt là khi bạn đang giảm cân.

"Ngay cả khi bạn bị mất nước nhẹ, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ chậm lại", Tiến sĩ Hadac giải thích. "Trung bình một người cần khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày, vì vậy đừng quên uống đủ nước".

3. Vận động cơ thể 20 phút mỗi ngày

Mặc dù chế độ ăn uống rất quan trọng khi cố gắng giảm cân, nhưng việc vận động cũng vậy. Điều tuyệt vời nhất khi học cách giảm cân một cách an toàn và bền vững là bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần phải trở thành một "con nghiện" phòng tập. Bạn chỉ cần tranh thủ vận động.

"Ý tôi là sau khi kết thúc một ngày, hãy dành 20 phút đi bộ, đến phòng tập, tập máy elliptical, hoặc bất cứ điều gì để vận động cơ thể, bởi vì bạn cần vận động cơ thể mỗi ngày", Tiến sĩ Hadac nói.

4. Nhịn ăn 14 tiếng

Nhiều người nhận thấy một số hình thức nhịn ăn rất hữu ích cho hành trình giảm cân của họ, và Tiến sĩ Hadac khuyên bạn nên nhịn ăn trong khoảng thời gian cụ thể 7 giờ tối đến 9 giờ sáng để tránh ăn khuya. Ăn khuya có thể gây rối loạn đường ruột. Bạn cũng không cần phải nhịn ăn cả ngày và nhịn đói để thấy kết quả. Trong trường hợp này, điều quan trọng là ăn uống trong khung giờ tốt nhất cho sức khỏe tiêu hóa của bạn.

"Trong thời gian nhịn ăn, chỉ uống nước, cà phê đen hoặc trà xanh", Tiến sĩ Hadac hướng dẫn. "Hãy đảm bảo rằng khi kết thúc thời gian nhịn ăn, bạn ăn 40-50g protein".

5. Kiên trì

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu hy vọng giảm cân trong một khoảng thời gian nhất định, bạn cần phải có động lực và kiên trì. Tất nhiên, bạn không nên kiệt sức, nhưng việc tự chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ giúp ích.

"Đối với nhiều người, giảm 5kg trong 30 ngày chắc chắn là điều khả thi, nhưng cần sự kiên trì", Tiến sĩ Hadac nói. "Bạn có thể ăn uống thoải mái vào cuối tuần, nhưng hãy đảm bảo tập trung vào protein, nước, chất xơ và vận động cơ thể. Tôi đảm bảo, nếu bạn kiên trì, việc này sẽ rất dễ dàng".

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: She finds)