Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo trở lại sau 3 năm vắng bóng màn ảnh, cảnh nóng mãnh liệt với trai trẻ khiến khán giả “đứng ngồi không yên”

Now, We Are Breaking Up đang là bộ phim được mong chờ nhiều nhất trong tháng 11 khi đánh dấu sự trở lại của cái tên Song Hye Kyo. Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 12/11

Now, We Are Breaking Up: Khi sự u ám không thể cản được tình yêu

Now, We Are Breaking Up là câu chuyện tình yêu của những người trưởng thành.

Khai thác câu chuyện tình yêu của người trưởng thành, bộ phim không chỉ xoay quanh những khoảnh khắc lãng mạn. Now, We Are Breaking Up là bức tranh đan xen mảng xám u tối, giống như người trưởng thành luôn phải chịu đựng tổn thương bởi cuộc sống đầy khắc nghiệt.

Ha Young Eun - một người phụ nữ hiện đại coi trọng sự nghiệp.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập, cô luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Sau khi trải qua tổn thương trong quá khứ, Ha Young Eun đã quyết tâm không bao giờ mạo hiểm bước vào con đường tình yêu một lần nào nữa. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán.

Yoon Jae Guk - một nhiếp ảnh gia tôn thờ chủ nghĩa không hôn nhân.

Yoon Jae Guk - một nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang. Tôn thờ chủ nghĩa không hôn nhân, Yoon Jae Guk là người rất phóng khoáng về tình yêu và luôn cố gắng tận hưởng cuộc sống độc thân. Anh sở hữu tất cả mọi thứ từ ngoại hình điển trai cho đến sự giàu có.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk đều là những người không tin tưởng vào tình yêu. Thế nhưng, họ lại gặp nhau và sưởi ấm trái tim của đối phương. Bất chấp nỗi sợ vẫn luôn tồn tại bên trong, Ha Young Eun không thể thoát khỏi sự thu hút từ Yoon Jae Guk. Trái tim của cô một lần rung động trước người đàn ông này.

Song Hye Kyo - Sự trở lại đáng kỳ vọng sau 3 năm vắng bóng màn ảnh

Song Hye Kyo là một cái tên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc khi sở hữu hàng loạt bom tấn truyền hình nổi tiếng như Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời,... Sau bộ phim Encounte, nữ diễn viên đã vắng bóng màn ảnh trong 3 năm và từ chối vô số lời mời chào từ các đạo diễn danh tiếng hàng đầu xứ Hàn.

Mãi đến năm 2021, Song Hye Kyo mới tái xuất với bộ phim Now, We Are Breaking Up. Nhiều người tự hỏi điều gì đã khiến nữ diễn viên quyết định quay trở lại. Chia sẻ vấn đề này với tạp chí Dazed, Song Hye Kyo cho biết:

"Tôi đã kỳ vọng vào bản thân và ước rằng Song Hye Kyo đóng một bộ phim tình cảm ở tuổi 40 sẽ khác với tuổi 30 của mình. Một số người chỉ trích tôi vì đã đóng một bộ phim tình cảm khác, nhưng sau khi kết thúc một bộ phim như thế này, tôi không có bất kỳ điều gì hối tiếc. Dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt khi chọn Now, We Are Breaking Up vào thời điểm này trong cuộc đời mình".

Jang Ki Yong - Cái tên tiềm năng đang âm thầm vươn lên

Jang Ki Yong sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao vượt trội 1m8. Anh có xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp hoạt động dưới trướng công ty quyền lực YG Entertainment và YGKPlus. Jang Ki Yong chuyển sang diễn xuất từ năm 2014 bằng một vai nhỏ trong tác phẩm đình đám It’s Okay, That’s Love.

Suốt 4 năm sau, nam diễn viên kiên trì tham gia hàng loạt tác phẩm truyền hình như Cậu hàng xóm, Ông chú của tôi, Bước đến ôm em, Sát thủ, Biệt đội bất hảo... Vào năm 2018, Jang Ki Yong mới nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim Come And Hug Me. Cách đây không lâu, nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả thông qua bộ phim My Roommate Is A Gumiho.

