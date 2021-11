Son Ye Jin - Hyun Bin chính là "cặp đôi quốc dân", không riêng gì fan, người trong ngành còn tung hô thế này!

Trong Running Man, Kim Jong Kook được dân tình tích cực đẩy thuyền với Song Ji Hyo. Mới đây trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên HaHa bất ngờ hỏi khó Kim Jong Kook sau khi phát hiện anh xuất hiện bên cạnh Song Ji Hyo, trong lúc nữ diễn viên đang quay cho một dự án nào đó. Kim Jong Kook lập lờ cho biết vì cả hai có lịch trình giống nhau nên xuất hiện cùng nhau là chuyện bình thường.

Ngay lập tức, HaHa liền cà khịa: "Hyun Bin và Son Ye Jin cũng bắt đầu mối quan hệ bằng cách này ", khiến dân tình không khỏi thích thú.

Hyun Bin - Son Ye Jin bỗng bị đem ra làm hình mẫu nhằm "đẩy thuyền" cho cặp đôi Kim Jong Kook và Song Ji Hyo.

Chưa dừng lại ở đó, trong một tập của bộ phin You Raise Me Up phát sóng mới đây, nhà sản xuất cũng đã đem hình mẫu của Hyun Bin - Son Ye Jin vào trong phim, đồng thời chèn hẳn câu thoại mong cặp đôi sẽ cưới sớm, khiến dân tình đều cho rằng Hyun Bin - Son Ye Jin xứng đáng trở thành cặp đôi quốc dân, bởi cả hai được lòng nhiều người.

Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin xuất hiện trong phim, thậm chí nhân vật còn chèn hẳn câu thoại mong cả hai sớm làm đám cưới.

Kể từ khi bị Dispatch "khui" hẹn hò vào đầu năm nay, Hyun Bin - Son Ye Jin trở thành cặp đôi hot nhất nhì Kbiz, nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Nhiều người hâm mộ không khỏi mong mỏi cặp đôi sẽ sớm về chung 1 nhà. Ở thời điểm hiện tại, Hyun Bin đang trong quá trình nước rút cho dự án điện ảnh mà anh đảm nhận vai chính có tên Confidential Assignment phần 2 dự kiến sẽ ra rạp vào cuối năm nay. Trong khi đó, Son Ye Jin cũng đang chăm chỉ thực hiện cho dự án phim mới dự kiến cũng sẽ lên sóng vào đầu năm sau.