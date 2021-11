Song Hye Kyo đẹp hút hồn, "tình bể bình" cùng trai trẻ Jang Ki Yong trên tạp chí

Vào ngày 5/11, tạp chí Dazed Korea Winter Edition đã tung ảnh đôi của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong ấn phẩm mới nhất.

Bộ ảnh này được thực hiện để quảng bá bộ phim Now, We Are Breaking Up sắp phát sóng. Dù chênh lệch 12 tuổi nhưng Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên trước phản ứng hóa học trên tạp chí. Trong bộ ảnh, cặp đôi không thiếu những khoảnh khắc tình tứ đầy ngọt ngào. Cả hai được đánh giá cao về nhan sắc và thần thái.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đẹp hút hồn trên tạp chí.

Nhan sắc của cặp đôi Now, We Are Breaking Up xóa tan chênh lệch 12 tuổi.

Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Ha Young Eun - trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Song Hye Kyo thủ vai Ha Young Eun.

Trong khi đó, Jang Ki Yong thủ vai Yoon Jae Guk - một nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang. Tôn thờ chủ nghĩa cá nhân không hôn nhân, Yoon Jae Guk là người rất phóng khoáng về tình yêu và luôn cố gắng tận hưởng cuộc sống hiện tại. Anh sở hữu tất cả mọi thứ từ ngoại hình điển trai cho đến sự giàu có. Yoon Jae Guk có một tình cảm đặc biệt dành cho Ha Young Eun. Dù liên tục bị Ha Young Eun từ chối nhưng anh vẫn không từ bỏ.

Jang Ki Yong thủ vai Yoon Jae Guk.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12/11 sau khi bộ phim One The Woman kết thúc