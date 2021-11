Phim truyền hình được mong đợi nhất xứ Hàn - “Góc khuất học đường”: Khi vẻ đẹp thuần khiết của tình cô trò bị sự đen tối che mờ

Với sự tham gia của Im Soo Jung và Lee Do Hyun, Góc khuất học đường là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong đợi nhất hiện nay. Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 10/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần TẠI ĐÂY)

Một thước phim về niềm đam mê và sự rung động

Góc khuất học đường là câu chuyện thắp lên hy vọng cho tất cả mọi người

Bộ phim lấy bối cảnh tại một trường trung học tư thục có nhiều tệ nạn tham nhũng ở Gangnam. Ji Yoon Soo là giáo viên dạy toán trung học luôn cố gắng truyền tải năng lượng tích cực giúp những người xung quanh. Với niềm đam mê toán học, Ji Yoon Soo hy vọng có thể lan tỏa sự yêu thích này đến học sinh.

Ji Yoon Soo - một người sở hữu nụ cười rạng rỡ và niềm đam mê dành cho toán học.

Baek Seung Yoo là học sinh có thành tích xếp hạng cuối lớp, thường xuyên gây rắc rối. Cậu luôn ít nói, hiếm khi trò chuyện với bạn bè. Phía sau vẻ ngoài tưởng chừng bốc đồng ấy, Baek Seung Yoo từng có một quá khứ huy hoàng với nhiều thành tích ấn tượng.

Cậu là thiên tài toán học được nhận vào MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts) khi mới 10. Vào năm 12 tuổi, cậu bất ngờ bỏ học và đột ngột biến mất. Ji Yoon Soo là người phát hiện tiềm năng và khơi dậy niềm đam mê toán học ẩn sâu bên trong Baek Seung Yoo. Nhờ sự phụ đạo của Ji Yoon Soo, Baek Seung Yoo dần cải thiện điểm số và đứng nhất lớp.

Baek Seung Yoo - một thiên tài đang chạy trốn quá khứ.

Thế nhưng, sự gần gũi giữa Baek Seung Yoo và Ji Yoon Soo lại làm dấy lên tin hồn hẹn hò. Với lý do yêu đương cùng học sinh, cô giáo Baek Seung Yoo bị đuổi việc. Sau bốn năm, cả hai gặp lại khi Ji Yoon Soo đã trưởng thành. Họ cùng nhau vạch trần những bê bối tệ nạn trong trường học Ahseong.

Một bộ phim lấy cảm hứng từ sự thuần khiết trong mối quan hệ tưởng chừng tai tiếng

Đạo diễn Kim Sang Hyub muốn khai thác sự thuần khiết giữa học sinh và giáo viên nơi học đường.

Kim Sang Hyub - đạo diễn của Góc khuất học đường từng tiết lộ mối quan hệ trong sáng giữa học sinh và giáo viên là cảm hứng để ông quyết định tham gia vào quá trình sản xuất. Đạo diễn mong rằng Góc khuất học đường sẽ khiến người xem cảm động về quyết tâm sống, không từ bỏ hy vọng ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất.

"Tôi phát hiện ra rằng, mối quan hệ giữa một học sinh và nữ giáo viên bị cuốn vào scandal trên thực tế trở lại đẹp và thuần khiết hơn những người được coi là đức cao vọng trọng xung quanh họ. Trong phim, Ji Yoon Soo và Baek Seung Yoo cùng tìm kiếm hy vọng giữa những cuộc đấu tranh của mình, đồng thời thử thách mới là kiến trúc xã hội. Tôi nghĩ rằng đây là ý nghĩa mà Góc khuất học đường cố gắng truyền tải".



Dàn diễn viên thực lực: Từ mỹ nam tiềm năng cho đến Ảnh hậu màn ảnh

Lee Do Hyun.

Xuất thân từ những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình, Lee Do Hyun từng bước khẳng định tài năng và vươn lên hàng vai chính. Chập chững bước trên con đường diễn xuất vào năm 2017, Lee Do Hyun xuất hiện lần đầu trong Prison Playbook. Hotel Del Luna là bộ phim giúp nam diễn viên gây được tiếng vang trên màn ảnh.

Nhờ bước đệm này, Lee Do Hyun lần đầu đóng nam chính trong Eighteen Again. Góc khuất học đường là bộ phim tiếp theo nam diễn viên đảm nhiệm vai nam chính. Khán giả đang chờ đợi sự đột phá mạnh mẽ của Lee Do Hyun trên màn ảnh thông qua bộ phim này.

Im Soo Jung.

Im Soo Jung là một trong những nữ diễn viên tài năng của điện ảnh xứ Hàn. Vào năm 2012, nữ diễn viên trở thành Ảnh hậu tại Giải Rồng Xanh với vai diễn xuất sắc trong All about my wife. Trong suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật, Im Soo Jung chỉ bỏ túi vỏn vẹn bốn bộ phim truyền hình gồm School 4, I’m sorry I love you, Chicago typewriter, WWW: Search. Góc khuất học đường là bộ phim thứ năm nữ diễn viên tham gia.

Bộ phim Góc khuất học đường bắt đầu phát sóng từ ngày 10/11 trên ứng dụng VieON.