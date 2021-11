Cảnh nóng 19+ chính thức xuất hiện, Song Hye Kyo khóa môi từ nam chính đến nam phụ

Sáng ngày 9/11, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tiếp tục tung ra video mới có thời lượng 4 phút.

Mở đầu video là cảnh giường chiếu nóng bỏng trong một căn hộ sang trọng. Do không quay cận mặt nên khán giả không đoán được đó là nhân vật nào. Nhiều khán giả hy vọng đây là cảnh quay của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Trước đó, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up từng gây bất ngờ khi dán nhãn 19+ cho tập đầu tiên. Điều này khiến khán giả càng mong chờ Now, We Are Breaking Up nhanh chóng phát sóng.

Teaser phim Now, We Are Breaking Up

Bên cạnh đó, video còn hé lộ nhiều cảnh lãng mạn của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Cả hai đã có màn khóa môi ngọt ngào trong màn đêm. Đây là nụ hôn đầu tiên của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong được tiết lộ với khán giả. Không chỉ Jang Ki Yong, Song Hye Kyo còn có nụ hôn nhẹ nhàng cùng nam phụ hôn ở một cảnh quay khác.

Cảnh nóng trong phim Now, We Are Breaking Up.

Cảnh hôn của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Song Hye Kyo hôn từ nam phụ đến nam chính.

Video miêu tả cuộc sống bận rộn của Ha Young Eun (Song Hye Kyo) với vai một nhà thiết kế thời trang thành công. Trong khi đó, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) lại có cuộc sống tự do cùng chiếc máy ảnh. Cả hai gặp gỡ nhau một cách bất ngờ và bị đối phương cuốn hút. Thế nhưng, Ha Young Eun lại là người khiến mối quan hệ không thể phát triển với suy nghĩ: "Tôi đã gặp một người. Tôi cũng từng yêu một người. Tình yêu đó đã tạo nên một con đường. Đó là ý nghĩa để tình yêu được kết nối, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau”.

Hình ảnh trong video của Now, We Are Breaking Up.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12/11 sau khi bộ phim One The Woman kết thúc.