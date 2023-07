Nơi giấc mơ tìm về tập cuối: Gia An ở bên Mai Anh, cùng chăm sóc con khôn lớn?

Tuần sau, bộ phim Nơi giấc mơ tìm về tập cuối sẽ lên sóng. Phim hiện tại đang phát đến tập 40 và sẽ khép lại vào tập 45. Trong preview tập 41, những bí ẩn quá khứ đã được lật mở gần hết. Gia An sau khi biết những chuyện liên quan đến cái chết của bố mẹ mình đã vô cùng sụp đổ. Anh tâm sự với Trí - cậu bạn thân về nỗi khổ suốt thời thơ ấu của mình. Thời đó, bạn bè ghen tỵ với Gia An vì cậu được bà đưa đón bằng ô tô. Nhưng chẳng ai biết rằng Gia An lại ghen tỵ với những người bạn đó vì có đầy đủ cả bố lẫn mẹ đón đưa mỗi ngày.

Tình tiết này khiến khán giả càng chắc chắn rằng Gia An sẽ ở bên Mai Anh trong tập cuối phim.

Bởi Gia An và Mai Anh có hoàn cảnh khá giống nhau, đó là đều thiếu thốn và khao khát tình thương từ bố mẹ. Vì cùng là những đứa trẻ thiếu tình yêu nên Gia An và Mai Anh sẽ cùng ở bên nhau để chăm sóc thật tốt cho con của họ.

Đây hứa hẹn là một đoạn kết nhân văn của bộ phim nhưng cũng khiến không ít khán giả ngán ngẩm vì kịch bản quá khiên cưỡng, quay xe "khét lẹt", chẳng có chút logic nào.

Trước đó, nhiều người đã mong rằng biên kịch phim xây dựng một cú "twist", để đứa trẻ không phải con Gia An. Tuy nhiên với những diễn biến hiện tại, việc Gia An "quay xe" về bên Phương là khó lòng xảy ra.

Hiện tại, bộ phim chỉ còn 5 tập nữa là kết thúc phát sóng. Người xem hy vọng với 5 tập cuối cùng, biên kịch phim có thể tạo ra một điều gì đó hợp lý để khép lại tác phẩm đang bị chê bai nhiều nhất màn ảnh Việt thời điểm này.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 tuần sau.