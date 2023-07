Nơi giấc mơ tìm về - Tập 39: Nhìn Gia An vội chạy đến bên Mai Anh, Phương thoáng hụt hẫng?

Bà giúp việc năm xưa của bà Lan ở quê lên tận Hà Nội để gặp bà Lan (NSND Lê Khanh). Bà kể cho bà Lan nghe chuyện Gia An (Lãnh Thanh) về quê, cứ hỏi chuyện quá khứ của bà Lan, bố Gia An và cả chú Kình. Bà lo sợ có khi nào Gia An đã biết chuyện.

Ngay sau đó, bà Lan đã cùng về quê với bà giúp việc cũ này. Hai bà nói chuyện ngày xưa là do rủi ro, chứ không phải chú Kình muốn vậy. Tuy nhiên, bà giúp việc nói sự tình năm xưa cũng chẳng thể giấu Gia An mãi được. Công sinh không bằng ơn dưỡng, bà tin Gia An hiểu chuyện và không phụ lòng bà Lan. Bà Lan biết hết những điều này, nhưng điều bà lo sợ là Gia An sẽ khổ tâm khi biết sự thật.

Nói chuyện với Lan Chi, Mai Anh (Minh Thu) dù biết bố mẹ mình chọn con đường sai lầm thì phải trả giá, nhưng cô sốt ruột muốn biết bố mẹ hiện tại đang ở đâu. Hai chị em đang nói chuyện thì Gia An đến, Lan Chi ra ngoài, nhường không gian riêng lại cho hai người.

Gia An muốn Mai Anh kết nối anh gặp Hùng lùn - người đàn ông hôm trước nói chuyện với Mai Anh ở bệnh viện. Hôm đó, Gia An nghe được Hùng nhắc nhở Mai Anh phải đề phòng chú Kình. Vì thế, Gia An muốn biết tại sao phải đề phòng chú Kình và đề phòng chuyện gì? Ngoài ra, gần đây, Gia An nghe rất nhiều thông tin về bà và chú Kình với rất nhiều chuyện trong quá khứ mà anh muốn làm rõ.

Khi Mai Anh khuyên Gia An nên hỏi thẳng bà nội, Gia An cho biết anh có rất nhiều thắc mắc về quá khứ của mình nhưng mỗi lần anh hỏi bà, chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Thậm chí những ngay cả những tấm hình của bố mẹ, Gia An cũng không được biết.

Mai Anh kể lại, Hùng lùn chỉ nhắc tới chú Kình nên cô nghĩ không liên quan đến bà và bố mẹ Gia An. Gia An cho biết, chú Kình là người cùng làng với bà anh, có thể nói là cả đời tận tâm, trung thành nhưng là vì điều gì? Gia An nghĩ nếu Hùng lùn biết chú Kình thì có thể Gia An sẽ có lời giải đáp.



Mai Anh trêu biết đâu Gia An là một cậu bé nhà nghèo nhưng vì sự tình cờ nào đó lại thành thiếu gia. Mai Anh lại chuyển sang trách móc Gia An giả vờ quan tâm mẹ con cô nhưng thực chất là muốn được việc của anh. Mai Anh hứa sẽ liên hệ vài mối, khi có thông tin sẽ nhắn cho Gia An.



Công mò đến tận viện dưỡng lão để tìm mẹ. Hắn ta được bà Tâm chỉ đường tới bếp ăn. Công bất ngờ xuất hiện khiến bà Lý hết hồn. Bà vội vã kéo Công ra khỏi khu vực bếp. Công nài nỉ bà Lý nhờ Phương (Việt Hoa) xin giúp Công xem có việc gì làm không.

Mai Anh đang tính bán căn hộ mà cô đang ở nên đã gọi người môi giới bất động sản đến xem. Hùng lùn vừa đến, thấy vậy nên hỏi Mai Anh tại sao bán nhà. Mai Anh tính bán đi rồi mua căn hộ phù hợp hơn, số tiền còn lại tiết kiệm cho tương lai. Hùng lùn nghĩ gia đình Gia An phủi tay nên Mai Anh mới phải làm vậy, nhưng cô giải thích rằng muốn đến ở gần chỗ chị Lan Chi để chạy qua chạy lại đỡ đần nhau cho tiện.

"Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình" - Mai Anh nói khiến Hùng lùn yên tâm khi thấy cháu đã trưởng thành.

Giám đốc viện dưỡng lão kể cho bà Lan chuyện mấy trang mạng đăng tin viện đã ngược đãi người cao tuổi. Ông Chấn nói viện dưỡng lão mình "cây ngay không sợ chết đứng". Bà Lan đưa ra ý kiến sắp tới sẽ mời y bác sĩ về thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi ở viện. Ý kiến này được ông Chấn ủng hộ nhiệt tình.



Gia An mong cuộc họp sắp tới mà có anh Mạnh thì tốt, vì Phương và Mạnh sẽ lên trình bày kỹ hơn về những vấn đề liên quan. Hai người đang nói chuyện thì Mai Anh gọi điện cho Gia An báo tin đã gặp được chú Hùng lùn. Nghe vậy, Gia An vội vã đến chỗ Mai Anh. Phương thấy vậy cũng thoáng hụt hẫng.



Quý vị đón xem tập 40 phim Nơi giấc mơ tìm về phát sóng lúc 21h hôm nay (21/7) trên kênh VTV1!