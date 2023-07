'Nơi giấc mơ tìm về' tập 41: Mai Anh phát hiện bố mẹ mình cho người truy sát bố mẹ Gia An

Nơi giấc mơ tìm về tập 41 tiếp nối những diễn biến liên quan đến chuyện quá khứ của gia đình Gia An và Mai Anh. Trong tập này, Hùng "lùn" đã nói cho Mai Anh biết chuyện bố mẹ cô từng cho người truy sát gia đình Gia An trong quá khứ. Vì chuyện này, bố mẹ Gia An mới gặp tai nạn và qua đời. Sau khi biết chuyện này, liệu Mai Anh có còn đủ tự tin để đến với Gia An hay không?

Ở một diễn biến khác, sau khi biết sự thật mình không phải cháu ruột, cũng như việc bà Lan đã gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ mình, Gia An chẳng còn mặn mà gì với việc kinh doanh hay phát triển công ty. Cả dự án farm-stay cũng bị anh bỏ bê, vô trách nhiệm. Điều này khiến Phương vô cùng tức giận. Lúc Phương xông vào văn phòng Gia An để trách cứ chàng giám đốc thì cô ngạc nhiên khi thấy Gia An đang nước mắt lưng tròng.

Anh nói: "Những thứ này không thuộc về tôi, sao gọi là bỏ của chạy lấy người được! Từ nay tôi sẽ không liên quan gì tới La La nữa".

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 41 lên sóng VTV1 tối thứ Hai (24/7).