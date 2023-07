"Nơi giấc mơ tìm về" kết thúc ở tập 45

Nơi giấc mơ tìm về (đạo diễn: Trịnh Lê Phong) đã đi gần hết chặng đường. Sau gần 40 tập đã phát sóng, tình tiết đáng chú ý ở thời điểm này là về thân thế của Gia An (Lãnh Thanh). Gia An trong lần về quê điều tra thông tin của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) đã vô tình biết được cả những bí mật của bà Lan (NSND Lê Khanh).

Suốt bao năm qua, Gia An luôn có nhiều thắc mắc về quá khứ nhưng chưa một lần nào được nghe bà nội kể tường tận. Gia An còn không có được một bức ảnh của bố mẹ mình. Gia An vẫn nghĩ bà nội mình đã 69 tuổi nhưng khi nghe một cụ ông ở quê kể bà Lan cũng bằng tuổi ông, chỉ tầm 64 - 65 tuổi, Gia An bắt đầu nghi ngờ. Tính toán lại năm sinh của các thành viên trong gia đình, Gia An thấy khó hiểu vì nếu bà nội 65 tuổi thì đã sinh ra bố Gia An năm 14 tuổi. Điều này vô cùng bất thường.

Thêm vào đó, Gia An còn nghe được chuyện trước đây bà Lan từng sinh một cô con gái nhưng người này đã mất. Trong khi đó, bà giúp việc cũ của gia đình lại khẳng định bà Lan chỉ sinh ra một mình bố Gia An. Những nghi vấn về thân phận và chuyện quá khứ cứ thế chất đầy trong lòng Gia An mà chưa tìm được lời giải đáp.

Ở tập 39 của phim, Gia An tới gặp Mai Anh (Minh Thu) để nhờ kết nối với Hùng lùn. Gia An nghĩ nếu Hùng lùn biết ông Kình thì nhiều khả năng cũng sẽ biết những chuyện trong quá khứ của bà Lan. Trong khi đó, bà Lan cũng đã biết chuyện Gia An đang âm thầm điều tra quá khứ.

Sự thật thân thế của Gia An là gì? Đến cuối phim, chuyện tình cảm của Gia An sẽ ra sao? Gia An sẽ chọn Mai Anh hay Phương (Việt Hoa)? Kết phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ như thế nào? Cùng đón xem những tập cuối của Nơi giấc mơ tìm về để có câu trả lời!

Ngay sau khi Nơi giấc mơ tìm về kết thúc, bộ phim Làng trong phố sẽ nối sóng khung giờ phim 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Mời quý vị chú ý đón xem!