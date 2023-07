Nam chính 'Nơi giấc mơ tìm về' phờ phạc vì bình luận của khán giả, hé lộ phim còn nhiều bất ngờ

Mới đây, Lãnh Thanh - nam chính Nơi giấc mơ tìm về đã đăng tải hình ảnh "phờ phạc" của bản thân kèm dòng trạng thái: "Đây là tôi sau khi tò mò đi đọc bình luận về phim. Chỉ xin nhắn nhủ lại thế gian rằng: tình yêu là liều thuốc độc, trúng phải độc thì đi trước".

Tuy nhiên, nam diễn viên cũng không quên hé lộ tới khán giả rằng Nơi giấc mơ tìm về vẫn còn nhiều bất ngờ trước thềm tập cuối. Anh viết: "Mọi người ở lại coi film, em đi trước, phim còn nhiều cú twist lắm ạ".

Lãnh Thanh chia sẻ hình ảnh "phờ phạc" của bản thân.

Nơi giấc mơ tìm về hiện đang là bộ phim Việt nhận phải nhiều "gạch đá" nhất hiện tại, đặc biệt là sau khi nam chính Gia An (Lãnh Thanh đóng) "quay xe", có tình cảm với Mai Anh (Minh Thu). Trong phim, Mai Anh từng là người đeo bám Gia An, khiến anh vô cùng tức giận. Thậm chí Gia An đã đưa Mai Anh tới trước mộ bố mẹ mình chỉ để nói rằng anh không muốn... kết hôn với cô. Lúc Mai Anh cố chấp với việc lấy Gia An làm chồng, nam chính còn tuyên bố sẽ cho Mai Anh một đám cưới, nhưng cô sẽ chỉ có danh, không có phận.

Cương quyết là thế, vậy mà một ngày đẹp trời khi Mai Anh mất tích, Gia An lại phát hiện ra mình rất sợ mất Mai Anh. Anh tâm sự với bạn thân rằng cảm thấy rất bối rối, không biết tình cảm dành cho Mai Anh là gì. Trước đó, Gia An cũng tuyên bố anh rất thích Phương. Ở cạnh Phương, anh rất an tâm và chưa bao giờ có cảm giác sợ mất một người phụ nữ đến thế.

Nhiều khán giả mong Gia An đến với Phương nhưng có vẻ như, mong ước này khó thành hiện thực với những diễn biến hiện tại.

Việc bộ phim biến nam chính thành một gã "Don Juan" khiến khán giả ngán ngẩm. Trên mạng xã hội, hàng trăm bình luận chỉ trích, chê bai bộ phim xuất hiện. Thậm chí người xem còn mong phim mau kết thúc để được xem phim khác cho đỡ mất thời gian.

"Nơi giấc mơ tìm về" đang phát sóng đến tập 37. Tập 38 sẽ lên sóng tối nay trên VTV1.