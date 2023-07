"Nơi giấc mơ tìm về" tập 33: Mai Anh bị hủy hôn

Preview "Nơi giấc mơ tìm về" tập 33 hé lộ tình tiết hấp dẫn khi bố mẹ Mai Anh đích thân sang nhà gặp gỡ bà Lan để bàn chuyện hôn sự của hai con. Bố mẹ Mai Anh muốn Gia An và Mai Anh đăng ký kết hôn trước để danh chính ngôn thuận, sau đó, đám cưới có thể tổ chức sau, khi cả hai bên gia đình sắp xếp được công việc. Sự sắp xếp này khiến bà Lan khó xử. Trong khi đó, ông Kình đề nghị với bà Lan chuyện hủy hôn ngay trước mặt thông gia tương lai.

Việc này như một cú tát vào mặt bố mẹ Mai Anh. Có lẽ hai người đã rất tức giận và thông báo chuyện này với con gái.

Thế nên khi Gia An vừa từ Mộc Châu trở về Hà Nội, Mai Anh đã điên cuồng mắng mỏ người yêu và cho rằng việc này là do Gia An. Đáng nói, Mai Anh còn thắc mắc phải chăng Gia An muốn hủy hôn chỉ vì đàn em của bố mẹ tông xe vào Phương.

Lúc Mai Anh nói ra điều này, Phương ngồi trong ô tô của Gia An tình cờ nghe thấy và rất sốc. Cô lập tức bước ra để đối chất với Mai Anh về vụ tai nạn.

Ở một diễn biến khác, Mạnh - người thầm thương trộm nhớ Phương trước đây dường như đã quyết tâm theo đuổi mối tình đầu. Anh chuyển đến ở cùng chung cư với Phương để được gần gũi người thương.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 33 lên sóng tối nay trên VTV1.