Nơi giấc mơ tìm về: Gia An không phải cháu ruột, ông Kình có liên quan đến cái chết của bố mẹ nam chính

Tập 31 Nơi giấc mơ tìm về hé lộ cảnh ông Kình lo lắng, bất an và day dứt khi nhớ về quá khứ. Trong quá khứ, ông từng có cuộc gặp với bố của Gia An. Hóa ra ông Kình từng dụ dỗ bố của Gia An tham gia góp vốn để mua đất, với mục đích bán lại kiếm lời. Tuy nhiên bố của Gia An không có tiền nên đã đi vay tín dụng đen để đầu tư, với hy vọng làm giàu nhanh chóng.

Ông Kình cũng khẳng định với bố của Gia An rằng: "Miếng đất đó sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi thì sẽ bán sang tay ngay thôi. Khu đó giờ lên giá từng ngày, chắc cũng được kha khá. Cậu là con nuôi chị Lan, mình tôi thì lại không đủ lực, nên tôi mới rủ cậu góp vốn, chứ nhiều người khác hỏi tôi đều từ chối. Cậu cứ yên tâm, bố nuôi cậu và tôi cũng đã tính toán kỹ rồi, chắc chắn thì mới làm. Lạc quan lên, tất cả là vì vợ vì con".

Ông Kình từng dụ dỗ bố mẹ Gia An đầu tư đất.

Như vậy, Gia An không phải cháu ruột của bà Lan. Vợ chồng bà Lan chỉ là bố mẹ nuôi của bố mẹ Gia An trước đây. Qua đoạn flashback quá khứ thì không chỉ ông Kình, mà vợ chồng bà Lan cũng có liên quan đến bi kịch nhà Gia An. Chính vì nghe lời của bố nuôi và ông Kình, tham gia đầu tư đất nên bố mẹ Gia An mới vướng vào cảnh nợ nần, bị bọn xã hội đen tới nhà đập phá.

Phải chăng vì day dứt chuyện quá khứ nên hiện tại, ông Kình luôn đối tốt với Gia An?

Rất có thể sau đó, trên đường trốn nợ, bố mẹ Gia An đã qua đời. Vì việc này nên ở tập trước, bà Lan có nói với ông Kình: "Giá như ngày đó tôi bình tĩnh hơn, quyết định sáng suốt hơn thì thằng Gia An nó không bị mồ côi, còn tôi cũng không bị mất chồng".

Bố Gia An.

Phải chăng cả chồng của bà Lan cũng mất trong vụ tai nạn?

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 31 lên sóng tối nay trên VTV1.