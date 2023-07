Nơi giấc mơ tìm về: Chú của Mai Anh từng đe dọa bố mẹ Gia An

"Nơi giấc mơ tìm về" tập 30 đã lên sóng VTV3 tối 7/7. Trong tập này, gia đình Mai Anh và Gia An tổ chức gặp mặt. Cuộc gặp có "biến" khi nhân vật chú của Mai Anh xuất hiện. Người này tên là Hùng "lùn", một đàn em thân tín của bố Mai Anh. Thậm chí, bố Mai Anh còn muốn người chú này phát biểu đại diện nhà gái trong đám cưới.

Hùng "lùn" là đàn em thân tín của bố Mai Anh.

Khi gặp Hùng "lùn", cả ông Kình và bà Lan mặt đều biến sắc. Bà Lan thậm chí bị chóng mặt, đau đầu, phải về nhà ngay lập tức.

Bà Lan choáng váng khi gặp Hùng.

Sau khi trở về, ông Kình và bà Lan đã nhớ lại quá khứ. Ngày đó, Hùng "lùn" chính là kẻ đòi nợ đến nhà Gia An đập phá. Chúng đe dọa bố mẹ Gia An. Nói về quá khứ, bà Lan vẫn cảm thấy dằn vặt: "Giá như ngày đó tôi bình tĩnh hơn, quyết định sáng suốt hơn thì thằng Gia An nó không bị mồ côi, còn tôi cũng không bị mất chồng".

Hùng "lùn" thời trẻ - chính là người đã đe dọa bố mẹ Gia An khi đến nhà đòi nợ.

Nghe vậy, ông Kình động viên bà Lan rằng vụ tai nạn của bố mẹ Gia An xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra, ông cũng đề xuất phương án hủy hôn, vì đằng nào Gia An cũng không muốn lấy Mai Anh. Tuy nhiên, bà Lan lập tức gạt đi vì Mai Anh đang mang thai.

Tuy nhiên, việc này cũng đẩy bà Lan vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Gia An hủy hôn thì là cạn tình, nhưng nếu anh lấy Mai Anh thì bí mật về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ Gia An sẽ bại lộ. Và bà Lan không hề muốn cháu trai phát hiện ra bí mật ấy.

Liệu đó là bí mật kinh khủng gì? Gia đình Mai Anh có liên quan đến cái chết của bố mẹ Gia An hay không?

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 31 tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ Hai tuần sau.