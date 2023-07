'Nơi giấc mơ tìm về' tập 31: Gia An phát hiện đàn em của bố mẹ Mai Anh gây tai nạn cho Phương

"Nơi giấc mơ tìm về" tập 31 tiếp tục mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn, đặc biệt là việc Gia An đã phát hiện ra nhiều bí mật của Mai Anh. Anh gọi hôn thê tương lai tới nói chuyện và cho Mai Anh xem đoạn clip ghi lại cảnh Phương bị xe tông. Lúc này, Mai Anh vờ như không biết gì và nói rằng cô sẽ không qua đường bất cẩn như người phụ nữ trong clip.

Tuy nhiên Gia An hỏi lại vợ tương lai: "Đến giờ này mà em vẫn gian dối được hả? Em có biết người chạy xe máy trong clip là ai không? Người lái xe máy gây tai nạn cho Phương là đàn em của bố mẹ em".

Ở tập trước, Gia An đã gặp đàn em của bố mẹ Mai Anh khi hai bên gia đình gặp mặt. Người này vẫn còn phải đi lại khó khăn do tai nạn ngã xe lần đó. Có lẽ từ tình tiết này, Gia An đã sinh nghi và phát hiện ra sự thật.

Ở một diễn biến khác, sau cuộc gặp với bố mẹ Mai Anh, bà Lan dường như đang muốn trì hoãn chuyện cưới xin. Lúc Mai Anh hỏi bà Lan rằng bao giờ gia đình Gia An có thời gian để gặp gỡ bố mẹ cô bàn chuyện cưới xin thì bà Lan đáp: "Thế này Mai Anh nhé, nói với bố mẹ là bà rất xin lỗi, vì thật ra lúc này bà không được khỏe lắm, nên gặp nhau cũng không tiện. Nói là bố mẹ bận gì thì cứ đi làm đi, mình gặp nhau sau cũng được".

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 31 lên sóng VTV1 tối nay.