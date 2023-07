"Nơi giấc mơ tìm về" tập 32: Gia An phát hiện Phương có "người mới"

"Nơi giấc mơ tìm về" tập 32 hé lộ cuộc gặp gỡ của Phương và Gia An sau nhiều ngày xa cách. Chàng giám đốc đã lặn lội từ Hà Nội lên tận Mộc Châu để gặp nữ thư ký. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Gia An là cảnh Phương thân mật trò chuyện, nói cười với Mạnh. Cả hai đang bàn chuyện khai thác du lịch ở khu trang trại của Mạnh.

Lúc Mạnh hỏi rằng Phương có muốn hợp tác hay không thì Gia An chen vào câu chuyện. Anh vỗ tay khen ý tưởng hay và nói rằng "chúng tôi rất hoan nghênh". Có vẻ như Gia An đang đại diện công ty La La để bàn chuyện. Dường như anh không muốn có một sự hợp tác "riêng tư" nào giữa Phương và chàng trai kia.

Sau đó, Phương và Gia An cuối cùng cũng có cuộc nói chuyện riêng với nhau. Trông thấy thái độ của Gia An, Phương đoán rằng anh lặn lội từ Hà Nội lên đây vì có chuyện muốn nói với cô nhưng lại chưa dám mở lời. Phải chăng Gia An định nói với Phương về người thực sự gây tai nạn cho cô?

Ở một diễn biến khác, sau nhiều tranh đấu mệt mỏi, bà Lan định nói hết chuyện năm xưa cho Gia An biết, thế nhưng ông Kình đã ngăn lại. Ở tập 31 trước đó, quá khứ của bà Lan và bố mẹ Gia An cũng được hé lộ thêm. Theo đó, thời điểm bố Gia An bị siết nợ, bà Lan có thể đã giúp được. Thế nhưng thay vì chọn bố mẹ Gia An, bà Lan lại chọn công ty.

Công ty khi đó mới thành lập nên còn nhiều khó khăn, lương công nhân thậm chí đang phải nợ. Thế nên bà Lan cho rằng công ty giai đoạn này quan trọng hơn, còn món nợ của bố mẹ Gia An có thể thư thư rồi tính. Theo bà, bọn đòi nợ thuê chỉ đe dọa chứ không dám hại người thật, vì mất người thì bọn chúng cũng không thể đòi được tiền. Tuy nhiên có vẻ như bà Lan đã tính toán sai. Chính bà Lan cũng là một phần nguyên nhân khiến Gia An mồ côi cha mẹ.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 32 lên sóng VTV1 tối nay.