'Nơi giấc mơ tìm về' tập 28: Gia An chất vấn Mai Anh chuyện của Phương

Nơi giấc mơ tìm về tập 28 hé lộ cuộc nói chuyện của Gia An và Mai Anh. Anh hỏi vợ tương lai: "Em đã nói chuyện gì với Phương?". "Chị ta lại khóc lóc, kể lể gì với anh à?" - Mai Anh hỏi thì Gia An gằn giọng lạnh lùng: "Trả lời câu hỏi của anh!". Lúc này, Mai Anh tuyên bố cô chỉ khẳng định chủ quyền với chồng sắp cưới: "Em nói với chị ta đừng chen vào mối quan hệ giữa em với anh!".

"Chỉ có vậy thôi ấy hả?" - Gia An hỏi. "Tính của em rất xấu, cao ngạo nhưng em không phải đứa dám làm không dám nhận. Em không hèn hạ như thế đâu! Em là vợ sắp cưới của anh, em không thể ngồi yên để chị ta dụ dỗ chồng mình được" - Mai Anh nói. Đáp lại, Gia An tuyên bố: "Phương không phải người thứ 3 chen vào mối quan hệ giữa anh và em. Thế nên đừng làm phiền người ta nữa!".

Ở một diễn biến khác, bà Lan gây thất vọng cho khán giả khi cho rằng Gia An sốt sắng với dự án farm stay là vì Phương. Trong cuộc nói chuyện với ông Kình, bà cho rằng cháu mình không thể phân biệt nổi việc công và việc tư. Gia An chú tâm đến dự án này đơn giản vì đó là ý tưởng của Phương và Gia An muốn làm người đẹp vui. Tuy nhiên, ông Kình không đồng ý với bà Lan. Ông cho rằng bà Lan luôn nhìn Gia An ở góc độ người bà bao bọc cháu. Còn ông lại nhìn Gia An ở góc độ người đàn ông trưởng thành. Gia An đang thực sự nghiêm túc trong công việc.

Về phía khán giả, có lẽ họ lại nhìn Gia An ở một góc độ khác. Đó là người đàn ông đang cố gắng vùi đầu vào công việc nhằm quên đi những éo le trong đời sống tình cảm.

Ngoài ra, tập 28 cũng hé lộ việc Mai Anh lo sốt vó khi biết bà Lan và ông Kình âm thầm điều tra bố mẹ mình. Cô lo lắng rằng nếu biết bố mẹ Mai Anh là "dân xã hội", có lẽ gia đình Gia An sẽ hoãn đám cưới.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 28 lên sóng VTV1 tối nay.