Nơi giấc mơ tìm về: Mai Anh phát hiện váy của Phương trong phòng Gia An

Nơi giấc mơ tìm về tập 9 vừa lên sóng VTV3 tối 2/6. Trong tập này, sau khi Phương bị say ở quán bar, Gia An đã đưa cô về... nhà nghỉ và nhờ lễ tân thay đồ cho Phương. Do bộ quần áo của Phương đã bẩn và bốc mùi nên Gia An mua tặng nữ trợ lý một bộ váy mới. Lúc Phương mặc bộ đồ này đến công ty, nhân viên đều trầm trồ vì lần đầu thấy cô ăn mặc trẻ trung, lộng lẫy như vậy.

Phương bỗng thay đổi khiến nhân viên công ty trầm trồ.

Đến Gia An cũng ngỡ ngàng khi nhìn diện mạo mới xinh đẹp của Phương lúc gặp cô ở bệnh viện. Thế nhưng Phương lại lạnh lùng bước qua Gia An mà chẳng buồn chào hỏi. Lý do là bởi Phương vừa bị bà Lan mắng oan vì việc dùng tiền giải quyết vụ ngộ độc thực phẩm. Dù rằng việc này là do Mai Anh gây ra, nhưng cả Phương lẫn Gia An đều bị bà Lan trách cứ.

Thái độ của Gia An khi trông thấy Phương mặc váy mình tặng.

Ở preview tập 10, Mai Anh đã phát hiện ra việc Gia An mua váy tặng cho Phương. Khi vào phòng Gia An để trình kế hoạch tổ chức tiệc công ty, Mai Anh phát hiện ra chiếc váy được đặt trong túi, để trên bàn Gia An. Có lẽ Phương đã gửi trả cho chàng công tử. Đầu tiên, Mai Anh sung sướng vì tưởng Gia An tặng váy cho mình. Nhưng lúc cầm chiếc váy lên, cô phát hiện đây chính là chiếc váy mà Phương từng mặc và được đám nhân viên khen nức nở.

Mai Anh phát hiện chiếc váy của Phương trong phòng Gia An.

Liệu Mai Anh sẽ có phản ứng thế nào sau chuyện này?

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 10 lên sóng tối nay trên VTV1.