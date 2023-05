Nơi giấc mơ tìm về: Gia An bị chụp lén cảnh hôn Phương

Nơi giấc mơ tìm về vừa lên sóng tập 6 trên VTV1. Trong tập này, Gia An đối xử với Phương đã nhẹ nhàng hơn. Vì chăm Gia An ốm, Phương đã ngủ thiếp đi và khiến Gia An phải... chăm lại. Anh không chỉ lấy chăn cho cô đắp mà còn giúp nấu bữa sáng lúc Phương thức dậy. Đến khi Phương đến văn phòng, Gia An tiếp tục chăm lo cho bữa ăn của cô khiến Phương ngạc nhiên tột độ. Còn Gia An tuyên bố rằng mình chỉ đang trả ơn Phương mà thôi.

Ngoài ra, khi Gia An đang đi cạnh Phương ở công ty, Mai Anh đã tìm đến. Nghĩ rằng Phương là người mới của Gia An, Mai Anh vô cùng tức giận. Gia An nhân cơ hội này cũng muốn Mai Anh hiểu nhầm Phương chính là tình mới của mình, để cô nàng bỏ cuộc. Vì theo Gia An, chỉ Phương mới đủ "quái" để trị Mai Anh, chứ mọi cô gái khác gặp Mai Anh đều có nguy cơ "tắt điện".

Tất nhiên, Phương không ủng hộ ý tưởng của Gia An. Cô còn mắng Gia An là loại đàn ông quất ngựa truy phong, vô trách nhiệm. Trong khi đó, Mai Anh còn tiếp cận bà Lan và chẳng ngại khẳng định mong muốn được làm cháu dâu của bà. Tất nhiên, bà Lan vẫn tôn trọng quyết định của Gia An. Bà sẽ để Gia An ở bên cô gái nào mà cậu thực sự yêu.

Về phía Gia An, anh nói rằng mình không yêu Mai Anh. Thời gian bên nhau ở nước ngoài khiến anh nhận ra họ có khác biệt quá lớn, hơn nữa tình cảm mà anh dành cho Mai Anh thời gian đó cũng chẳng phải tình yêu. Nhưng tình cảm của Gia An cũng chẳng quan trọng, Mai Anh vẫn dính lấy anh như keo.

Đến khi Gia An về nhà, dường như Mai Anh tiếp tục cho người theo dõi anh. Đúng lúc này, Phương lại từ nhà của Gia An đi ra. Biết có người theo dõi, Gia An cố tình kéo Phương lại gần mình và ngụy tạo cảnh anh đang hôn cô. Kẻ theo dõi dĩ nhiên sẽ chớp ngay lấy khoảnh khắc này.

Ở preview tập 7, bà Lan gặp chuyện phải vào bệnh viện. Lúc này, Gia An trách chú Kình không báo với anh về tình hình sức khỏe của bà. Tuy nhiên, Phương cho rằng chú Kình không phải người đáng trách, người cần phải trách ở đây chính là Gia An. Phương mắng Gia An không hề biết lo nghĩ cho người khác. Thấy "chồng yêu" bị mắng, Mai Anh lao tới bảo vệ.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 7 lên sóng tối nay trên VTV1.