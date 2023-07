Nơi giấc mơ tìm về: Mai Anh bầu vượt mặt, hòa thuận với Phương

Nơi giấc mơ tìm về tập 44 đã lên sóng VTV1 tối 27/7. Trong tập này, sau khi biết sự thật về bố mình không như bản thân tưởng tượng, biết rằng bà Lan đã hy sinh cả cuộc đời cho mình, Gia An hối hận và nói lời xin lỗi bà Lan.

Mai Anh và Gia An cũng đã có một cuộc nói chuyện đầy "trưởng thành" khi Mai Anh nói rằng cả cô và Gia An đều là những kẻ lớn lên trong nhung lụa nên bản tính kiêu căng, tự phụ, là những đứa trẻ "to xác". Nhưng sau bao biến cố, cả hai đều đã thay đổi. Lúc này, Gia An nắm tay Mai Anh và hứa sẽ có trách nhiệm chăm sóc hai mẹ con cô chu đáo. Tuy nhiên, Mai Anh khẳng định cô tự lo được cho con.

Những tưởng như vậy là Mai Anh sẽ buông tay Gia An, nhưng không. Sau khi bà Lan khỏi bệnh và trở về nhà, mọi người cùng tổ chức sinh nhật cho bà Lan. Bữa tiệc sinh nhật có sự góp mặt của cả... Mạnh, như một "hint" cho thấy anh sẽ đến bên Phương trong tập cuối.

Lúc này, Mai Anh đã bầu vượt mặt. Cô hạnh phúc bên Gia An và bà, cùng tổ chức sinh nhật.

Tuy nhiên trong lúc cả nhà đang quây quần vui vẻ, Mai Anh lại bỏ ra một góc tự sự, khiến Phương phải đến bên an ủi. Phương hiểu rằng Mai Anh đang buồn vì bố mẹ mình vẫn đang ở "phương xa". Nghe những lời động viên của Phương, Mai Anh nói lời cảm ơn. Mối quan hệ của cả hai hiện đã tốt đẹp trở lại.

Chỉ còn 1 tập nữa, Nơi giấc mơ tìm về sẽ khép lại nhưng mọi diễn biến vẫn mông lung như một trò đùa. Khán giả vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của tên phim cũng như những tình tiết mà nó mang tới.

Đón xem tập cuối "Nơi giấc mơ tìm về" lên sóng tối nay trên VTV1.