Nơi giấc mơ tìm về: Gia An đoạn tuyệt với Phương, phát hiện bố đẻ là kẻ cờ bạc

Tập 43 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng VTV1 tối 26/7 dường như đã chấm dứt hoàn toàn mọi niềm hy vọng của các "shipper" đẩy thuyền cặp đôi Phương - Gia An. Ở tập này, Phương đã hẹn Gia An để nói chuyện và "thức tỉnh" cậu. Phương cho rằng Gia An vô ơn với bà Lan. Cô còn dùng những lời lẽ rất nặng nề để nói với Gia An, ví dụ như: "Cậu luôn nghĩ mình là kẻ bị hại, là người đáng thương, nhưng mà thực ra cậu ích kỷ và kém cỏi. Cậu đang cố chạy trốn, cố phủ nhận là suốt 20 năm qua bà dành trọn tình thương cho cậu".

Sau khi bị Phương giảng cho một bài về đạo làm người, Gia An đứng lên tuyên bố tốt nhất từ giờ, cả hai đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Có vẻ như sau mọi chuyện thì Gia An cũng chẳng còn yêu Phương như anh từng tuyên bố lúc ban đầu.

Về phần bà Lan, áp lực công việc mệt mỏi khiến bà bị tai biến và phải đi cấp cứu. Thấy tình trạng của bà Lan, người giúp việc năm xưa của gia đình Gia An cũng cảm thấy bất bình và mắng mỏ cậu. Bà giúp việc còn tiết lộ chuyện chính mẹ Gia An là người đã nhờ bà Lan giữ số vốn cổ phần, để dành cho tương lai của cậu sau này.

Gia An khá sốc trước thông tin này. Sau đó, cậu có cuộc trò chuyện với ông Kình để làm rõ tất cả những vấn đề liên quan đến quá khứ. Lúc này, ông Kình đành phải nói cho Gia An biết rằng sở dĩ bấy lâu nay, mọi người giấu Gia An là vì sợ cậu bị tổn thương.

Bà Lan không muốn Gia An biết sự thật về bố mình nên đã che giấu mọi chuyện, để cháu trai có thể sống một cuộc đời an yên, vô lo vô nghĩ. Thực tế thì bố Gia An là một kẻ nghiện cờ bạc, báo hại gia đình. Chính vì vậy, mẹ Gia An muốn giữ lại số cổ phần để làm đường lui cho con trai sau này. Theo ông Kình, nếu đưa tiền cho bố Gia An, thì ông Quyền sẽ lại "nướng sạch".

Cú "quay xe" cực gắt khép lại tập 43 khiến khán giả không kịp định thần. Nhưng dù có choáng váng cỡ nào, thì người xem cũng phải đối diện với sự thật rằng phim chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, và đoạn kết có lẽ sẽ không làm hài lòng nhiều khán giả đã trót đồng hành cùng phim từ những tập đầu tiên.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 44 lên sóng tối nay trên VTV1.