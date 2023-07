"Nơi giấc mơ tìm về" cận kề tập cuối: Mai Anh từ chối nuôi con cùng Gia An

Chỉ còn 2 tập nữa, Nơi giấc mơ tìm về sẽ khép lại. Trong đoạn preview tập 44, khán giả tiếp tục đoán già đoán non về đoạn kết, xem biên kịch liệu còn có thể "quay xe" tới đâu. Ở tập này, Gia An và Mai Anh đã ngồi lại với nhau. Gia An dường như không còn giận bà Lan nữa. Còn Mai Anh cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Cô nói với bố của con mình: "Chúng ta đều là những đứa trẻ to xác mà, chỉ biết hưởng thụ nhưng chưa khi nào nghĩ đến 2 từ trách nhiệm cả". Nghe vậy, Gia An quay sang nắm chặt lấy tay Mai Anh và nói: "Chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm với 2 mẹ con em".

Tuy nhiên, Mai Anh lại bất ngờ rút tay mình khỏi tay Gia An. Cô nói: "Em nghĩ là em có đủ khả năng để lo cho con. Người cần anh nhất lúc này là bà đấy!". Động thái này phải chăng đã cho thấy quyết định tương lai của Mai Anh, đó là rút khỏi cuộc tình với Gia An. Sau những chuyện mà bố mẹ mình gây ra, Mai Anh không còn mặt mũi nào để tiếp tục với Gia An được nữa?

Nhưng ngay cả như vậy, thì việc Gia An bỏ mẹ con Mai Anh để đến với người phụ nữ khác cũng là chuyện không thể.

Ở một diễn biến khác, Phương tiếp tục thân thiết bên Mạnh. Ở cạnh chàng trai này, cô cười nói nhiều hơn, thoải mái hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của Phương lúc tưới cây, Mạnh "đứng hình" trong chốc lát. Anh cho rằng Phương quá phù hợp để làm bà chủ farm-stay.

Liệu Phương với Mạnh sẽ thành đôi trong tập cuối?

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 44 lên sóng VTV1 tối 27/7.