"Nơi giấc mơ tìm về" tập 43: Hóa ra mẹ ruột Gia An mới là người đứng sau bà Lan

Nơi giấc mơ tìm về tập 43 tiếp tục xoay quanh những hành động nổi loạn của Gia An sau khi cậu biết sự thật bà Lan "thấy chết mà không cứu", góp phần gây ra kết cục bi thảm cho bố mẹ anh. Gia An sẵn sàng phủ nhận công lao dưỡng dục của bà Lan bấy nhiêu năm. Chứng kiến thái độ của Gia An, Phương vô cùng bất bình và mắng mỏ chàng giám đốc nặng lời. Đến tập này, người xem gần như không còn hy vọng Phương và Gia An sẽ đến với nhau.

Sau đó, Gia An còn có cuộc nói chuyện với người giúp việc của gia đình mình trước kia. Bà giúp việc thấy rất bất bình khi Gia An có những lời nói hỗn hào về bà Lan. Anh đổ tội cho bà Lan đã hại bố mẹ mình chỉ vì tiếc tiền.

Lúc này, bà giúp việc không giữ được bình tĩnh nữa. Bà đã cho Gia An ăn tát, đồng thời nói cho Gia An biết một bí mật. Đó chính là mẹ ruột của Gia An mới là người yêu cầu bà Lan giữ lại số cổ phần ở công ty La La, thay vì dùng số vốn đó để trả nợ. Mẹ Gia An muốn giữ lại thứ gì đó cho tương lai của con trai mình. Như vậy, bà Lan hoàn toàn "vô can" trong mọi chuyện.

Sau khi biết chuyện này, Gia An có thay đổi thái độ với bà nội?

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 43 lên sóng VTV1 tối nay.