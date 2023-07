"Nơi giấc mơ tìm về" kết mở cho Phương và Mạnh, Gia An cũng chưa nói yêu Mai Anh

Nơi giấc mơ tìm về tập cuối đã lên sóng tối 28/7 trên kênh VTV1. Đến cuối cùng, bộ phim cũng không thể vớt vát được tình cảm của người xem. Kết phim có thể coi là "viên mãn" cho các nhân vật, nhưng không hề viên mãn cho khán giả, những người theo dõi phim suốt 45 tập mà không thể hiểu nổi mạch phim cũng như câu chuyện khiên cưỡng mà tác phẩm truyền tải.

Trong tập cuối, Gia An làm tốt công việc của mình ở La La. Dự án farm-stay thành công rực rỡ. Nhìn thấy cháu trai trưởng thành, bà Lan không khỏi vui mừng. Giờ đây, bà có thể yên tâm tận hưởng vui thú tuổi già trong viện dưỡng lão.

Mai Anh cũng bầu to, chuẩn bị đến ngày sinh nở. Gia An luôn ở bên đồng hành cùng cô. Thế nhưng khi Gia An nhắc tới đám cưới, Mai Anh vẫn dỗi hờn nói rằng "ai nói sẽ cưới anh?". Cô muốn Gia An thực sự đến với mình vì tình yêu chứ không phải trách nhiệm. Còn Gia An, anh chưa một lần chính thức nói yêu Mai Anh.

Nhìn Gia An âu yếm đứa trẻ trong bụng mình, Mai Anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng cả hai cũng không có nổi một cảnh tình cảm đúng nghĩa. Gia An chỉ dừng lại ở việc hôn tay Mai Anh.

Phương có đoạn kết mở với Mạnh. Sau khi dự án farm-stay hoàn thành, Gia An định mời Phương, Mạnh, Trí đi ăn mừng, thế nhưng Phương xin lỗi vì có việc bận. Mạnh sau đó cũng cáo lui và đi theo Phương. Không biết có phải cả hai "đánh lẻ" với nhau không, nhưng Trí cho rằng cả hai người này đang rất mờ ám. Phương và Mạnh đi với nhau, Gia An cũng có thái độ không vui lắm, nhưng không rõ là do còn tình cảm với Phương, hay là không vui vì bị đồng nghiệp "bùng kèo".

Tập phim khép lại bằng việc ông Kình rời đi, để lại một lá thư cho bà Lan. Ông Kình tiết lộ bí mật năm xưa, chính mình là người chỉ điểm cho Hùng "lùn" tìm thấy bố mẹ Gia An. Bởi lúc đó, ông bị hắn đe dọa. Hắn còn dọa sẽ hại vợ ông. Chính vì việc này, ông Kình luôn cảm thấy tội lỗi vì mình là người gián tiếp hại chết bố mẹ Gia An và chồng bà Lan. Đó cũng là lý do ông đã dành cả cuộc đời mình để phụng sự La La, nhằm bù đắp cho Gia An và bà Lan.

Đến cuối cùng, người xem cũng không hiểu được "giấc mơ tìm về" trong phim là gì.

Từ tuần sau, bộ phim "Làng trong phố" sẽ nối sóng "Nơi giấc mơ tìm về" trên VTV1 vào khung 21h, tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.