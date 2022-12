Những sai lầm khiến trẻ dễ bị bệnh trong mùa lạnh

Theo chuyên gia, trẻ em dễ mắc các bệnh đường hô hấp hơn người lớn do đặc điểm lứa tuổi còn nhỏ ham chơi nên vui đùa thỏa thích mà chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể. Trong khi đó, đường hô hấp chính là nơi nhiều mầm bệnh virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập khi trẻ hít thở. Chính vì những lý do này mà nhiều trẻ không đủ sức chống đỡ với sự tấn công của các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài, kết quả là trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, nhất là các bệnh đường hô hấp.

Bên cạnh những yếu tố khách quan thì cũng phải kể đến những nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ trong mùa lạnh. Có đôi khi, những việc làm của cha mẹ tưởng rằng vô hại hoặc là bảo vệ con nhưng hóa ra vô tình lại khiến con đối mặt với nguy cơ bị bệnh, điển hình là những sai lầm sau đây:

1. Giữ ấm cho con nhưng không đúng cách

Cha mẹ nào cũng ý thức được việc phải giữ ấm cho con khi nhiệt độ hạ xuống, nhất là khi cho con ra ngoài. Và để giữ ấm cho con, việc cha mẹ làm đầu tiên là mặc thật ấm cho con. Thế nhưng, ủ ấm cho con quá kỹ, khiến trẻ ra mồ hôi lưng, ngực, dễ ngấm ngược lại cơ thể gây cảm lạnh, viêm phổi... Mồ hôi ứ đọng trên da còn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây ra các bệnh về da, ngứa ngáy, viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, nhiều mẹ lại không cho con đeo khẩu trang đầy đủ, nhiều khi không đội mũ, đeo khăn, kết quả là con vẫn bị nhiễm lạnh và mắc bệnh đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi.

2. Không cho trẻ ra ngoài

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng, trời lạnh giữ con ở trong nhà sẽ tốt hơn, vì nếu ra ngoài trẻ rất dễ nhiễm lạnh. Thực tế, nếu giữ con ở trong nhà trong nhiều ngày, không để con có cơ hội tiếp xúc với ánh mặt trời thì con sẽ càng dễ mắc bệnh hơn. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, việc ra ngoài tắm nắng rất có lợi cho quá trình phát triển của trẻ, vừa giúp trẻ vận động tốt cho xương khớp lại tăng đề kháng. Tuy nhiên, mẹ nên cho con ra ngoài vào khoảng 9h-10h sáng, thêm khoảng 10-15 phút buổi chiều từ 15h-17h và chú ý mặc đủ ấm cho con để tránh cảm lạnh.

3. Hạn chế tắm rửa cho con hoặc cho con tắm nước quá nóng

Việc cha mẹ kiêng tắm cho con trong nhiều ngày vì sợ lạnh càng khiến các bệnh về da có nguy cơ bùng phát. Mặt khác, có những mẹ vì sợ con lạnh mà lại tắm cho bé bằng nước khá nóng. Tuy nhiên, việc mẹ cho bé tắm với nhiệt độ nước cao có thể dễ dàng phá hủy lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da bé và khiến da bé càng bị khô, dễ gây mẩn ngứa, nứt nẻ.

Mẹ cần nhớ, dù trẻ bị ốm, sốt cũng cần được lau người sạch sẽ, thay quần áo hàng ngày. Và khi tắm cho trẻ, cần tắm trong phòng kín gió, nếu cần thiết chuẩn bị thêm quạt sưởi và chỉ tắm tối đa trong thời gian từ 5-7 phút để tránh cảm lạnh.

Để phòng tránh các bệnh trong mùa lạnh cho trẻ, các bậc cha mẹ cần chăm sóc trẻ chu đáo, từ việc tránh nhiễm lạnh, giữ ấm và đặc biệt là tránh gió lạnh... đến việc tăng cường sự dinh dưỡng cho con, nhất là cho trẻ ăn các thức ăn nóng. Cần vệ sinh ăn uống và răng miệng cho trẻ thường xuyên để tránh nhiễm trùng. Hơn nữa, trẻ em rất cần một số chất dinh dưỡng và vitamin nhất định để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại tất cả các mầm bệnh mà chúng tiếp xúc, dù ở trường lớp hay ở nhà.

Vì vậy tăng cường miễn dịch cho trẻ là giải pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm đang gia tăng hiện nay, trong đó dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt. Dinh dưỡng được xem là quan trọng nhất trong việc chăm sóc trẻ mỗi ngày. Thông qua dinh dưỡng, cha mẹ không chỉ đảm bảo dưỡng chất để bé tăng cân và phát triển thể chất tốt, mà còn có thể hỗ trợ cho hệ miễn dịch, cho hệ tiêu hoá, chiều cao và trí não của trẻ.

ColosBaby ứng dụng sữa non ColosIgG 24h & kháng thể IgG giúp tăng miễn dịch

Được thu hoạch trong 24 giờ đầu tại các trang trại hạng A tại Mỹ, sữa non ColosIgG 24h là nguyên liệu sữa non có chất lượng vượt trội so với các loại sữa non khác (thu trong thời gian 48 hoặc 72 giờ) và gấp 100 lần trong sữa trưởng thành. ColosIgG 24h là nguyên liệu độc quyền của VitaDairy nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, và ứng dụng trong các sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby (Colosbaby BiO Gold 2+; Colosbaby IQ 2+; Colosbaby Gold 2+).

Dựa trên các nghiên cứu khoa học, ColosBaby được bổ sung hàm lượng sữa non ColosIgG 24h cao vượt trội, cung cấp kháng thể IgG lên đến 1000mg mỗi ngày, giúp lấp đầy khoảng trống miễn dịch và đem lại lợi ích tăng cường miễn dịch hiệu quả cho bé.

Sữa non ColosIgG 24h được VitaDairy nhập khẩu độc quyền từ Mỹ và ứng dụng vào Sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby giúp trẻ khỏe mạnh vượt qua giai đoạn khoảng trống miễn dịch

ColosBaby Gold - được chứng nhận lâm sàng giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng cường miễn dịch tiêu hóa và tăng cân tốt.

Kết quả nghiên cứu thực hiện bởi Viện Dinh Dưỡng quốc gia cho thấy, sử dụng ColosBaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp (biểu hiện ho, sốt, viêm họng, sổ mũi) tăng cường miễn dịch tiêu hoá (ít mắc tiêu chảy hơn) và tăng cân, tăng chiều cao tốt sau 4 tuần. Nghiên cứu này là bằng chứng khoa học có ý nghĩa khẳng định vững chắc cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Chi tiết hơn, sau 3 tháng sử dụng sản phẩm ColosBaby Gold, trẻ tiếp tục có sự cải thiện về miễn dịch một cách rõ rệt với các chỉ số: Tham khảo nghiên cứu chi tiết tại đây.

Colosbaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp (với các biểu hiện ho, viêm họng, sổ mũi, sốt). Tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp giảm sau 1 tháng và 78,7% trẻ ít mắc bệnh đường hô hấp hơn theo đánh giá từ phụ huynh.

Colosbaby Gold giúp tăng miễn dịch đường tiêu hoá. Tỷ lệ mắc tiêu chảy giảm trong vòng 1 tháng và 76,7% trẻ ổn định tiêu hoá hơn, ít mắc rối loạn tiêu hoá hơn theo đánh giá từ phụ huynh.

Colosbaby Gold giúp Tăng cân tốt. Cân nặng tăng sau 4 tuần và tăng rõ rệt sau 3 tháng, 83,2% bố mẹ hài lòng về tình trạng cải thiện cân nặng của bé.

ColosBaby Gold giúp tăng cường miễn dịch, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng miễn dịch đường tiêu hóa và giúp bé tăng cân tốt.

Con khôn lớn, khỏe mạnh, phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ để con tự do khám phá thế giới xung quanh là mong muốn hàng đầu của các gia đình. Nền tảng miễn dịch vững chắc sẽ giúp con tự tin phát triển khoẻ mạnh trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, đặc biệt khi trẻ ở giai đoạn khoảng trống miễn dịch.