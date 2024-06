Thịt cá rất giàu protein và chất béo chất lượng cao, đồng thời chứa 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Nghiên cứu cho thấy so với những đối tượng ăn 0-150g cá mỗi tuần, những người ăn 200-300g cá có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 15% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 23%.

Ngoài ra, nó còn rất giàu lecithin, giúp tăng cường trí nhớ và ức chế sự thoái hóa của tế bào não, rất có lợi cho người cao tuổi. Cũng vì vậy mà cá luôn nằm trong danh sách những món ăn bổ dưỡng nhất mà chuyên gia sức khỏe khuyên nên tiêu thụ mỗi tuần 2-3 lần.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, không phải loại cá nào cũng tốt. Có 3 loại cá nằm trong "danh sách gây ung thư" của các chuyên gia mà chúng ta tốt nhất không nên mua về dù có rẻ đến mấy.

Những loại cá này nằm trong "danh sách thực phẩm gây ung thư"

1. Cá nhiễm formaldehyde

Hình minh họa

Formaldehyde có mùi hắc và dễ tan trong nước. Nó có chức năng khử trùng, ngăn ngừa sự sinh sản của vi khuẩn, sau khi ngâm formaldehyde mà bảo quản trong tủ lạnh thì để lâu cũng không bị biến chất. Do đó, cá và hải sản là thứ thường bị ngâm trong dung dịch formaldehyde.

Theo cảnh báo của Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông (Trung Quốc), ăn phải cá có ướp formaldehyde có thể gây đau bụng dữ dội, nôn mửa, hôn mê, chấn thương thận và có thể tử vong.

Trong các loại cá, cá hố là loại cá thường được đánh bắt tự nhiên ngoài đại dương và cũng bị ngâm nhiều formaldehyde nhất. Lý do là bởi cá hố thường chết ngay sau khi được mang lên từ biển, để làm tăng thời gian bảo quản của cá nên người bán đã ngâm chúng trong dung dịch formaldehyde.

Khi đi chợ bạn cần lưu ý tránh mua cá mùi lạ, đồng thời cá không còn tươi ngon, phần mang không có màu đỏ, phần mắt cá bị vẩn đục...

2. Cá muối

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO, cá muối là loại thực phẩm gây ung thư cấp độ 1.

Cá muối có chứa lượng nitrite đáng kể, trong khi chỉ cần tiêu thụ từ 0,3 đến 0,5 gram nitrite đã có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc. Nguy hiểm hơn, tiêu thụ một lượng nitrite lớn hơn 3 gram có thể gây tử vong.

Nitrite khi kết hợp với các amin trong protein có thể tạo thành nitrosamine, một hợp chất được biết đến với khả năng gây ung thư mạnh mẽ.

Hình minh họa

Nitrosamine được xếp vào một trong bốn loại hóa chất chính gây ô nhiễm trong thực phẩm và có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa.

3. Cá nướng/chiên

Cá nướng và chiên ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra các chất có hại như benzopyrene và amin dị vòng, có khả năng gây ung thư. Trong đó benzopyrene là chất có thể gây ung thư đã được WHO khuyến cáo.

Hình minh họa

Hơn nữa, hầu hết loại cá này đều chứa nhiều dầu và muối, không thể biết được độ tươi của nguyên liệu. Nếu ăn cá ôi thiu sẽ không tốt cho cơ thể.



Đi chợ mua cá nên ghi nhớ 5 việc để chọn được cá tươi ngon, không chứa chất bảo quản

Trước hết, nên ăn cá có kích thước nhỏ, nhiều người khuyên rằng những con cá lớn và sống lâu sẽ tích tụ nhiều chất ô nhiễm hơn trong cơ thể. Thứ hai, nên chọn phương pháp luộc hấp, sử dụng ít dầu hơn và giữ được hương vị tươi ngon, cũng như nhiều chất dinh dưỡng nhất của cá.

Thứ ba, buổi sáng là lúc cá mới được chuyển đến từ cảng và thường tươi hơn so với cuối ngày, do đó các bà nội trợ nên mua cá vào buổi sáng.

Thứ tư, muốn mua cá tươi nên quan sát mắt cá, mắt cá tươi thường trong và lồi ra. Nếu mắt cá đục và lõm vào, có thể cá đã không còn tươi ngon.

Cuối cùng, chọn cá có thịt chắc và màu sắc tươi, tránh cá có thịt nhũn, phai màu hoặc có mùi lạ.