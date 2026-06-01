Nhờ chồng tìm hiểu về bố dượng tương lai, tôi lạnh sống lưng với những gì được anh tiết lộ

Bố tôi mất đã gần 8 năm. Từng ấy thời gian, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Anh em tôi nhiều lần khuyên mẹ lên thành phố ở cùng con cháu cho vui nhưng bà không chịu. Bà bảo quen xóm làng, quen hàng xóm, lên ở với con cái vài hôm thì được chứ ở lâu lại thấy tù túng.

Mấy năm đầu sau khi bố mất, mẹ lúc nào cũng buồn. Tôi từng nghĩ chắc bà sẽ ở vậy đến hết đời. Thế nhưng khoảng nửa năm nay, tôi nhận ra mẹ thay đổi hẳn. Bà bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn, thường xuyên đi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, thỉnh thoảng còn cười nói vui vẻ như thời trẻ.

Cho đến một ngày, mẹ gọi điện báo rằng bà đang tìm hiểu một người đàn ông tên Tùng, hơn mẹ 3 tuổi, góa vợ đã lâu. Mẹ nói ông ấy quan tâm, săn sóc bà rất chu đáo và hai người tính chuyện đi bước nữa.

Nghe xong, tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng.

Thực lòng mà nói, tôi không phản đối chuyện mẹ tái hôn. Mẹ đã hy sinh cả đời cho gia đình, giờ tuổi già có người bầu bạn cũng là điều đáng mừng. Nhưng tôi vẫn thấy bất an vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tối hôm đó, tôi đem chuyện kể với chồng. Hoàng vốn làm trong ngành bảo hiểm, quen biết khá rộng nên bảo để anh tìm hiểu thử xem người đàn ông ấy thế nào. Tôi chỉ nghĩ chồng hỏi thăm vài người quen cho yên tâm. Không ngờ khoảng 1 tuần sau, Hoàng về nhà với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Anh kể rằng qua người quen ở địa phương, anh biết ông Tùng từng vướng vào nhiều khoản nợ lớn cách đây vài năm. Điều đáng nói hơn là hiện tại ông vẫn đang nợ tiền của một số người nhưng luôn tìm cách che giấu. Có người còn cho biết ông thường tiếp cận những phụ nữ lớn tuổi có lương hưu hoặc có nhà đất để nhờ cậy tài chính. Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng.

Hoàng còn tìm được thông tin rằng căn nhà ông Tùng đang ở thực chất đã được sang tên cho con trai từ lâu vì liên quan đến chuyện nợ nần trước đây.

Tôi lập tức về quê gặp mẹ, đem toàn bộ những gì mình biết kể cho bà nghe. Tôi còn đưa cả số điện thoại của những người từng quen biết ông Tùng để mẹ xác minh.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mẹ không hề dao động. Bà cho rằng tôi và Hoàng đang quá đa nghi. Mẹ bảo ai cũng có quá khứ, ai cũng từng gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo lời mẹ, ông Tùng đã kể hết chuyện nợ nần với bà từ trước và hứa sẽ tự giải quyết, không liên quan đến mẹ.

Tôi cố giải thích rằng điều khiến tôi lo không phải là món nợ, mà là việc ông ấy không trung thực và có quá nhiều điều đáng ngờ. Nhưng mẹ càng nghe càng khó chịu. Bà nói mình đã ngoài 60 tuổi, không còn là cô gái trẻ để bị lừa vài lời đường mật. Bà còn trách tôi vì thấy mẹ có người quan tâm thì lại tìm cách ngăn cản.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí nặng nề.

Mấy ngày sau, mẹ vẫn giữ liên lạc với ông Tùng như bình thường. Còn tôi thì đứng ngồi không yên. Tôi biết mẹ có quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng những điều Hoàng tìm được khiến tôi không thể làm ngơ. Mỗi lần nhìn điện thoại mà không thấy mẹ gọi, tôi lại thấp thỏm không biết bà đang hạnh phúc thật sự hay đang dần bước vào một mối quan hệ mà sau này sẽ khiến bà phải trả giá, tôi phải làm gì để mẹ chịu lắng nghe đây?