Bố dượng cho tôi 500 triệu phòng thân, vô tình bị chồng tôi phát hiện ra và đòi cắt đứt quan hệ với dượng

Bố dượng tôi vừa bán mảnh đất ở ngoại ô, đó là tài sản duy nhất mẹ và ông mua chung hơn 10 năm trước, sau khi họ cưới nhau. Ngày ấy tôi đã đi làm, không sống cùng họ nữa, nhưng tôi biết từng đồng trong đó đều là tiền tích góp từ những năm tháng chắt chiu. Sau khi mẹ mất, ông ở một mình trong căn nhà tập thể nhỏ. Thỉnh thoảng tôi vẫn qua thăm, dọn dẹp lại nhà cửa, giặt giũ phơi phóng chăn màn, tận hiếu như một đứa con gái ruột.

Vài tháng trước, ông bán mảnh đất ở ngoại ô. Lý do đơn giản là tuổi cao rồi, không kiếm ra tiền nữa nên bán mảnh đất lấy tiền dưỡng già. Ông gọi tôi sang, ăn bữa cơm trưa rồi cho tôi 500 triệu.

Ông nói phần này là của mẹ tôi, giờ mẹ không còn thì ông chia lại cho tôi. Giọng ông vẫn bình thản như khi dặn tôi mang thêm áo mưa mỗi khi trời vào mùa.

Ông còn nói thêm một câu khiến tôi bối rối, đừng nói với chồng, hãy giữ lấy tiền này mà làm của để dành, phòng khi cuộc sống sau này không thuận.

Tôi ngập ngừng, tôi không phải người quen giấu giếm. Nhưng nhìn vào ánh mắt ông, tôi hiểu đó không phải là sự tính toán, mà là một kiểu lo xa của người cha đã đi qua nhiều biến cố, dặn dò lại con gái mình.

Tôi vội mang đi gửi ở ngân hàng gần nhà ông rồi cầm cuốn sổ tiết kiệm về, giấu kỹ nơi đáy tủ quần áo của riêng tôi. Tôi cứ tưởng đó là nơi an toàn nhất, chẳng ai động vào quần áo của tôi trừ tôi, thế mà không ngờ, chồng tôi lại phát hiện ra. Anh hỏi dồn dập và tôi không thể nói dối nên kể lại toàn bộ.

Tôi tưởng anh sẽ chỉ khó chịu vì chuyện giấu giếm, nhưng phản ứng của anh đi xa hơn thế.

Anh nói ông không phải ruột thịt nên có ý đồ chia rẽ. Việc ông đưa tiền và dặn giấu chồng là một sự thiếu tôn trọng, coi thường anh.

Tôi cố giải thích rằng đó chỉ là phần của mẹ, ông chỉ muốn tôi có chút phòng thân nhưng anh không chấp nhận.

Anh bảo từ giờ tôi không cần qua lại thăm ông nữa, ông không phải bố đẻ tôi nên anh cũng không công nhận mối quan hệ bố vợ con rể này.

Tôi nghe mà giật mình. Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng cũng không thể coi ông là người dưng chỉ vì không cùng huyết thống.

Cuốn sổ tiết kiệm giờ nằm im trong ngăn tủ, nhưng mỗi khi nhìn thấy, tôi lại nghĩ đến lời dặn của ông, nghĩ đến ánh mắt ông lo lắng cho tôi và cả sự giận dữ của chồng.

Tôi vẫn chưa sang thăm ông từ hôm đó, mỗi lần ông gọi, tôi chỉ nói bận. Tôi không biết giữ lấy tiền này có thật sự là phòng thân cho tương lai, hay lại đang khiến hiện tại của tôi rối tung lên như thế này thì tôi nên làm thế nào?