Nhìn lại phim Hàn Quốc năm 2022: 10 bộ drama khiến khán giả phát cuồng, nhiều siêu phẩm còn biến dàn diễn viên kém tiếng một bước thành sao

Nếu phải chọn một năm "rực rỡ" nhất của truyền hình Hàn Quốc trong thập kỷ vừa qua, thì 2022 chắc chắn nằm trong top đầu. Đủ mọi thể loại – từ kinh dị, học đường, ngôn tình đến cổ trang – đều bùng nổ với rating cao, thành tích trực tuyến vượt ngoài dự đoán. Đặc biệt, có tới 4 bộ phim đã đưa dàn diễn viên vốn ít tiếng tăm vươn lên hàng ngôi sao chỉ sau một mùa phát sóng.

All of Us Are Dead - Ngôi trường xác sống

Ra mắt trên Netflix đầu năm 2022, All of Us Are Dead khiến khán giả toàn cầu "ngồi không yên". Phim lấy bối cảnh trường trung học Hyosan, nơi một loại virus bí ẩn biến học sinh thành thây ma khát máu. Nam On-jo (Park Ji-hu) và Lee Cheong-san (Yoon Chan-young) cùng nhóm bạn phải tìm cách sống sót, trong khi trường học và xung quanh bị phong tỏa gấp rút vì dịch bệnh.

Kịch bản tuy quen thuộc nhưng phim ghi điểm nhờ nhịp độ căng thẳng, những phân đoạn sinh tồn gay cấn và bầu không khí nghẹt thở. Thành công hơn cả là dàn diễn viên trẻ: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon… – những cái tên trước đó chưa được chú ý nhiều – bỗng trở thành ngôi sao mới. Tài khoản mạng xã hội của họ tăng follow chóng mặt, các dự án quảng cáo và phim mới tới tấp tìm đến. Dù đã 3 năm trôi qua, khán giả vẫn không ngừng đòi hỏi một phần 2.

Weak Hero Class 1 - Người hùng yếu đuối

Weak Hero Class 1 dựa trên webtoon nổi tiếng, được phát hành trên nền tảng Wavve cuối 2022. Nhân vật trung tâm Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) – cậu học sinh nằm trong top 1% thành tích, dáng vẻ yếu đuối nhưng thông minh sắc bén. Cậu chống lại nạn bạo lực học đường bằng cách tận dụng kiến thức vật lý, khả năng phân tích tâm lý và những vật dụng nhỏ bé trong lớp học.

Điểm cộng lớn nhất là câu chuyện trưởng thành đầy bi thương nhưng cũng ấm áp. Si-eun cùng Ahn Su-ho (Choi Hyun-wook) – "chiến binh mạnh nhất lớp" và Oh Beom-seok (Hong Kyung) – cậu con nuôi nhiều tổn thương, đã tạo nên một tình bạn khiến khán giả vừa cảm động vừa ám ảnh. Bộ phim gây tiếng vang lớn, giúp Park Ji-hoon thoát khỏi hình ảnh idol chuyển sang diễn viên, còn Choi Hyun-wook và Hong Kyung cũng nhanh chóng được săn đón ở các dự án lớn.

Alchemy of Souls - Hoàn hồn

Khác với những bộ phim cổ trang thường khai thác lịch sử, Alchemy of Souls tạo dựng thế giới hư cấu Daeho, nơi tồn tại "thuật hoàn hồn" – phép nhập linh hồn vào thân xác người khác. Naksu – nữ sát thủ nổi danh – vì một sự cố mà linh hồn rơi vào thân thể yếu đuối của Mu-deok (Jung So-min), trở thành người hầu cho Jang Uk (Lee Jae-wook), chàng trai mang số phận đặc biệt.

Phần 1 thu hút khán giả nhờ chuyện tình éo le giữa Jang Uk – Mu-deok, vừa lãng mạn vừa bi thương. Sang phần 2, sau biến cố, Jang Uk trở thành kẻ săn lùng hoàn hồn và gặp lại Naksu trong thân xác Jin Bu-yeon. Câu chuyện tiếp nối đầy cảm xúc khiến fan "ôm tim" từng tập. Phim trở thành một trong những drama ăn khách nhất 2022, đưa Lee Jae-wook thành gương mặt sáng giá thế hệ mới, đồng thời củng cố vị thế của Jung So-min và Go Yoon-jung.

Twenty-Five, Twenty-One - Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt

Lấy bối cảnh Hàn Quốc cuối thập niên 1990, Twenty-Five, Twenty-One kể về Na Hee-do (Kim Tae-ri) – nữ kiếm thủ trẻ đầy nghị lực, và Baek Yi-jin (Nam Joo-hyuk) – chàng trai mất tất cả sau khi gia đình phá sản vì khủng hoảng tài chính. Họ gặp nhau, yêu nhau, rồi trải qua những thăng trầm tuổi trẻ với cả hạnh phúc lẫn mất mát.

Bộ phim không chỉ thành công về rating mà còn trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Câu chuyện vừa lãng mạn vừa buồn day dứt khiến người xem nhớ mãi không quên. Kim Tae-ri giành giải thưởng lớn nhờ vai diễn, còn Nam Joo-hyuk cũng khẳng định vị trí nam chính sáng giá.

A Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở

Tưởng chừng mô-típ tổng tài – nhân viên đã quá cũ, nhưng A Business Proposal lại tạo ra hiệu ứng ngoài mong đợi. Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) vì giúp bạn mà đi xem mắt thay, không ngờ lại gặp chính CEO công ty mình – Kang Tae-moo (Ahn Hyo-seop). Từ cú chạm mặt oan gia, họ cuốn vào chuyện tình hài hước và ngọt ngào.

Phim gây sốt nhờ chemistry bùng nổ của cặp đôi chính, cùng tuyến phụ Jin Young-seo (Seol In-ah) – Cha Sung-hoon (Kim Min-gue) cũng được yêu thích không kém. Sau bộ phim, cả 4 diễn viên chính đều tăng follow Instagram hàng triệu lượt, trở thành những ngôi sao mới của làng giải trí. Đây chính là một trong 4 "tuyệt phẩm" đưa dàn cast từ mờ nhạt thành hot trend chỉ sau một đêm.

Red Balloon - Tham vọng rực đỏ

Red Balloon (Tham vọng rực đỏ) kể về Jo Eun Kang (Seo Ji Hye), một người phụ nữ luôn hi sinh vì bạn thân Han Ba Da (Hong Soo Hyun), nhưng lại không được trân trọng. Ba Da là tiểu thư nhà giàu, có mọi thứ, đặc biệt là một người chồng hoàn hảo, Go Ji Won (Lee Sang Woo). Trong khi đó, Eun Kang liên tục gặp khó khăn trong cuộc sống và tình cảm.

Sự đố kỵ dần đẩy Eun Kang vào con đường tham vọng, khiến cô quyết tâm chiếm lấy chồng bạn thân. Từ những hành động vô tình đến có chủ đích, Eun Kang thành công khi Go Ji Won bị cuốn vào lưới tình của cô, đánh mất tình yêu dành cho Ba Da.

Big Mouth

Lee Jong-suk tái xuất màn ảnh với vai Park Chang-ho – luật sư có tỉ lệ thắng kiện chỉ 10%, bị nhầm lẫn là "Big Mouse" – kẻ lừa đảo thiên tài. Cùng vợ Go Mi-ho (YoonA), anh phải đối mặt với âm mưu chính trị, tội phạm và sự thật đen tối. Phim được khen ngợi nhờ kịch bản gay cấn, dàn cast nổi tiếng và visual đỉnh cao. Lee Jong-suk chứng minh năng lực diễn xuất đa dạng, còn YoonA được khen ngợi vì vai diễn giàu chiều sâu.

Extraordinary Attorney Woo - Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo

Woo Young-woo (Park Eun-bin), nữ luật sư mắc chứng tự kỷ, sở hữu trí nhớ siêu phàm và khả năng tư duy logic tuyệt vời. Dù đối mặt với định kiến và khó khăn xã hội, cô vẫn từng bước chứng minh năng lực và lan tỏa thông điệp nhân văn. Bộ phim nhanh chóng trở thành "cú hích" toàn cầu, được chiếu trên nhiều nền tảng quốc tế.

Park Eun-bin nhờ vai diễn này đã bùng nổ danh tiếng, đỉnh cao là giải Daesang tại Baeksang Arts Awards 2023. Phim cũng giúp nhiều diễn viên phụ như Kang Tae-oh, Joo Jong-hyuk được khán giả quốc tế biết đến.

Under the Queen's Umbrella - Dưới bóng trung điện

Vương hậu Hwaryeong (Kim Hye-soo) từ bỏ dáng vẻ trang nghiêm để dồn hết sức dạy dỗ những hoàng tử ngỗ nghịch. Phim cổ trang nhưng khai thác tư tưởng giáo dục, tình mẫu tử với góc nhìn hiện đại, vừa mang tính giải trí, vừa chạm đến trái tim người xem. Thành công của bộ phim giúp Kim Hye-soo tiếp tục giữ vững vị trí đại minh tinh trong làng phim Hàn.

Reborn Rich - Cậu út nhà tài phiệt

Yoon Hyeon-woo – nhân viên trung thành của tập đoàn Soonyang – bị gài bẫy và sát hại, sau đó tái sinh thành Jin Do-jun, cháu trai út của tập đoàn. Với thân phận mới, anh bắt đầu hành trình báo thù và giành lại quyền lực.

Song Joong-ki đã có màn hóa thân xuất sắc, đưa Reborn Rich trở thành bom tấn rating của 2022. Nhờ vai diễn này, anh không chỉ giữ vững danh tiếng mà còn củng cố vị thế trên màn ảnh nhỏ.

Kết

10 bộ phim của năm 2022 không chỉ khiến khán giả "cày mệt nghỉ" mà còn định hình lại cục diện K-drama. Trong đó, 4 tác phẩm All of Us Are Dead, Weak Hero Class 1, Alchemy of Souls và A Business Proposal đã biến những gương mặt trẻ từ vô danh trở thành ngôi sao chỉ sau một mùa phim. Đây cũng là lý do khán giả luôn nhắc tới 2022 như một năm "vàng son" khó quên của truyền hình Hàn Quốc.

