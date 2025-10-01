Không nhận được nhiều sự kỳ vọng, thậm chí có những người chỉ xem thử với tâm thế cho vui, thế nhưng bộ phim Quý Cô Ẩn Danh lại khiến bất cứ ai trót theo dõi bị "dính" cứng ngắc ngay từ tập 1. Tác phẩm này là sự kết hợp của 3 thể loại giật gân - lãng mạn - tội phạm, có sự tham gia của Jeon Yeo Been - mỹ nhân được mệnh danh là đóa hoa nở muộn của làng giải trí xứ Hàn.

Quý Cô Ẩn Danh đang gây sốt cõi mạng vì nội dung quá đỗi xuất sắc.

Trong phim, Jeon Yeo Been đảm nhận vai nữ chính Kim Yeong Ran, cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khổ với người mẹ chỉ biết vòi tiền. Cuộc đời cô bước vào một ngã rẽ định mệnh sau khi nhận lời làm vệ sĩ riêng cho Chủ tịch Ga Sung Ho của tập đoàn Gasung.

Vì mắc một căn bệnh nan y và không còn nhiều thời gian để sống, Ga Sung Ho đã đưa ra một giao kèo với Kim Yeong Ran. Cô phải ký hợp đồng hôn nhân với ông ta, nhận quyền thừa kế và bảo vệ khối tài sản khổng lồ khỏi tay những kẻ đang dòm ngó như thú săn mồi.

Với một người sống cuộc đời mệt mỏi bởi tiền bạc như Kim Yeong Ran, cô sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để đặt bút ký vào bản hợp đồng này. Theo kế hoạch, họ sắp xếp cho cô ẩn náu tại một ngôi làng nhỏ bí mật khoảng thời gian 3 tháng với thân phận giáo viên mầm non Bu Se Mi.

Trong 3 tháng này, những người dân tại ngôi làng thanh bình này dần yêu mến thành viên mới Bu Se Mi. Dẫu vậy, ông bố đơn thân Jeon Dong Min là ngoại lệ. Anh luôn cảm thấy có những điều đáng ngờ ở người phụ nữ này.

Thành tích mở màn ấn tượng của Quý Cô Ẩn Danh. Bộ phim đi vào lịch sử với tư cách tác phẩm có rating tập đầu cao nhất trước giờ của đài ENA.

Sau 2 tập đầu tiên, Quý Cô Ẩn Danh đang ghi nhận thành tích rating cực kỳ tốt. Tập 1 của phim đạt rating 2,408% - biến tác phẩm này trở thành bộ phim có rating mở màn cao nhất lịch sử của đài ENA. Sang đến tập 2, con số này tăng cực mạnh lên mức 4,015% (theo thống kê từ Nielsen Korea).

Không chỉ gây ấn tượng bởi những thống kê, Quý Cô Ẩn Danh cũng nhận vô vàn những lời khen ngợi từ khán giả. Trên mạng xã hội, cư dân mạng nói rằng Jeon Yeo Been không chỉ xinh đẹp vô cùng mà còn mang đến thứ diễn xuất hoàn hảo. Cô thể hiện sự mạnh mẽ, dứt khoát trong những cảnh hành động. Còn ở những phân đoạn Kim Yeong Ran bộc lộ sự tuyệt vọng, bất lực trước thực tại khó khăn, Jeon Yeo Been cũng khiến người xem đồng cảm sâu sắc với nhân vật.

Jeon Yeo Been không chỉ xinh đẹp mà còn mang đến màn trình diễn xuất sắc.

Tất nhiên, góp công lớn vào thành công đầy bất ngờ của Quý Cô Ẩn Danh là biên kịch Hyun Gyu Ri - người từng chắp bút cho kịch bản của siêu phẩm điện ảnh Dạ Điểu. 2 tập đầu của phim có kịch bản gãy gọn, logic, diễn biến và cách phát triển tình tiết đầy lôi cuốn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Ngoài ra, các góc quay hay tạo hình, bối cảnh, nhạc phim cũng đều được đánh giá cao.

Bình luận của netizen về Quý Cô Ẩn Danh: