Thông tin nóng nhất mạng xã hội Việt đêm 2/10 gọi tên Hãy Để Tôi Tỏa Sáng - bộ phim đang nổi đình đám của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, lý do khiến nó được quan tâm không phải tình tiết hay diễn viên mà vì một hình ảnh được cho là có chứa đường lưỡi bò xuất hiện trong phim. Cụ thể, hình ảnh này là một bản đồ thế giới xuất hiện trong phòng làm việc của nam chính. Dù hình ảnh không quá rõ nét nhưng khán giả Việt vẫn nhận ra trên bản đồ có những điểm bất hợp lý.

Hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện cùng nam chính Trần Vỹ Đình

Hình ảnh bản đồ đầy đủ, dù mờ do hiệu ứng xóa phông nền trên phim nhưng khán giả vẫn nhận ra điểm bất hợp lý

Ngay khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt những page lớn chuyên đưa tin về phim ảnh, showbiz Trung Quốc đã tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ ngừng hoàn toàn việc chia sẻ thông tin về Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Cư dân mạng cũng vô cùng phẫn nộ bởi đã quá nhiều lần phim Trung Quốc cài cắm hình ảnh bản đồ có chứa đường lưỡi bò. Trước Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, loạt phim như Hướng Gió Mà Đi, Tình Yêu 199 - Muốn Mãi Mãi Yêu, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,... cũng gặp phải tình trạng tương tự. Những phim này đều lập tức bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng OTT ở Việt Nam.

Bình luận của cư dân mạng: - Mãi mới ưng một bộ phim thì dính vấn đề này. Nhưng thôi, yêu nước nên tuyên bố không xem, mất 1 bộ phim chả vấn đề gì. - Phim cũng ổn nhưng mà mình yêu nước hơn yêu phim, nên thôi. - Tẩy chay triệt để, giờ không cần kiểm chứng, tẩy chay là tẩy chay. - Tuyên bố tẩy chay mọi mặt trận, may quá mình không mê phim này từ đầu. - Phim hay mấy thì hay nhưng có đường lưỡi bò thì tạm biệt nhá.

Ngay trong đêm, loạt page lớn về phim ảnh, tin tức Trung Quốc đã tuyên bố ngừng cập nhật về Hãy Để Tôi Tỏa Sáng

Hiện tại, các đơn vị phát hành phim tại Việt Nam chưa lên tiếng chính thức vì vấn đề. Tuy nhiên làn sóng tẩy chay đang lan rộng và chắc chắn khán giả Việt không còn lý do gì để mong chờ hay ủng hộ tác phẩm này.