Ước gì phim Trung Quốc này dài 1000 tập thì tốt: Nữ chính đẹp không tin nổi, bảo sao lập kỷ lục độc nhất 2025

Không được marketing rầm rộ, cũng chẳng nhận nhiều kỳ vọng trước khi lên sóng, thế nhưng Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại trở thành bất ngờ lớn nhất của năm 2025. Bộ phim này được khán giả đón nhận nồng nhiệt vô cùng, liên tiếp tạo ra những thành tích ấn tượng. Mới đây, phim đã lập kỷ lục độc nhất vô nhị khi trở thành tác phẩm đầu tiên phá mốc 31.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng trở thành phim đầu tiên phá mốc 31.000 điểm nhiệt trong năm 2025 của nền tảng Tencent.

Rõ ràng với những khán giả đã và đang xem phim, họ sẽ đều có chung nhận định rằng thành công của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng thực sự rất xứng đáng. Cũng là ngôn tình hiện đại quen thuộc, thế nhưng nội dung phim không đi vào lối mòn quen thuộc như nhiều tác phẩm cùng thể loại. Không chỉ vậy, cách xây dựng 2 nhân vật chính Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh cũng có rất nhiều điểm sáng.

Dĩ nhiên, không thể không nói rằng cả Triệu Lộ Tư lẫn Trần Vỹ Đình đều đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Ở tác phẩm này, Triệu Lộ Tư hiện lên với dáng vẻ xinh đẹp vô cùng. Không chỉ vậy, cô còn có tới 230 tạo hình khác nhau, khiến khán giả xem phim mà cảm tưởng như tham dự show thời trang của riêng cô nàng. Thêm vào đó, diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là có sự tiến bộ đáng kể. Về phần Trần Vỹ Đình, anh trở thành tổng tài được khán giả yêu mến nhất màn ảnh 2025. Thậm chí, hoàn toàn không quá khi nói Thẩm Hạo Minh của Trần Vỹ Đình xứng đáng được xem là một trong những hình tượng tổng tài kinh điển.

Khán giả chúc mừng thành công của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng:

- Đỉnh nha, hai người này có thể quay lại bộ Trêu Nhầm không. Đây mới là Trịnh Thư Ý với Thời Yến trong tưởng tượng của tui.

- Phim hiện đại mà giỏi thực sự.

- Tính ra lâu lắm rồi mới thấy một bộ phá 31k mà nam nữ chính không cần PR gì luôn á.

- Ly hôn chắc kéo nhau lên 32000 chơi luôn quá, haha.

- Fan cô có thể sĩ tới năm sau luôn ấy. Đỉnh ghê.

- Chúc mừng phim nha, riêng phim này thì càng dài càng tốt cả trăm tập cũng được nữa

Nói thêm về Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, đây là tác phẩm được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều. Bộ phim mang đến câu chuyện của Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh, hai người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Trong khi Hứa Nghiên là một cô gái nhà nghèo, lớn lên với sự thiên vị của cha mẹ dành cho chị cả, thì Thẩm Hạo Minh lại là một doanh nhân thành công xuất thân từ gia đình hào môn.

Triệu Lộ Tư có màn ngược dòng sự nghiệp cực đỉnh với Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Hứa Nghiên vì muốn được gả vào gia đình của Thẩm Hạo Minh mà tìm cách làm giả gia thế của mình, nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn là thật. Dù vậy, Thẩm Hạo Minh cho rằng Hứa Nghiên chỉ nhắm đến tiền tài của mình mà thôi nên vẫn luôn lợi dụng tình cảm của cô.

Khi hai người ly hôn, Hứa Nghiên quyết đỉnh ra đi tay trắng, còn Thẩm Hạo Minh bắt đầu nhận ra trái tim mình thực sự muốn gì. Cuối cùng, anh quyết định theo đuổi cô một lần nữa.