Phim Hàn vừa chiếu đã lập kỷ lục 63 năm mới có 1 lần, hoàn hảo tới mức mọi mỹ từ đều trở nên thừa thãi

Ngay khi vừa ra mắt, Ms. Incognito (tựa Việt: Quý Cô Ẩn Danh) đã tạo nên một cơn địa chấn thật sự. Phim mở điểm IMDb ở mức 9,4 - một con số vốn đã được coi là dành cho siêu phẩm. Nhưng gây sốc nhất chính là việc 2 tập đầu tiên đều được chấm 9,9/10, gần như tuyệt đối. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc suốt 63 năm qua. Trước đó, kỷ lục cao nhất thuộc về Reply 1988 với điểm trung bình là 9,2. Ngay cả một bộ phim được ca tụng gần đây là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt cũng chỉ giữ phong độ cao ở những ngày đầu điểm số hạ dần, nhường chỗ cho Ms. Incognito vững vàng đứng đầu bảng vàng.

Con số 9,4 giúp phim tạm giữ vị trí số 1 BXH phim truyền hình Hàn trên iMDb

Đáng nói hơn khi cả 2 tập đầu đều được chấm 9,9/10

Thành tích này càng khiến sự bất ngờ tăng gấp đôi khi Quý Cô Ẩn Danh vốn không được kỳ vọng quá nhiều trước ngày phát sóng do nó ra mắt ở nhà đài kém tiếng, không được PR rầm rộ. Dàn cast ngoài nữ chính Jeon Yeo Been ra thì cũng không có tên tuổi "câu view" thế nhưng ngay trong tập 1, rating phim đã vượt mức 2%, tăng gần gấp đôi ở tập 2, biến nó trở thành phim có rating mở màn cao nhất đài ENA.

Nữ chính Jeon Yeo Been chính là linh hồn của tác phẩm. Đảm nhận vai Kim Yeong Ran, cô gái xuất thân nghèo khổ nhưng rơi vào vòng xoáy định mệnh khi chấp nhận ký hợp đồng hôn nhân với một chủ tịch tập đoàn đang mắc bệnh nan y, Jeon Yeo Been đã biến nhân vật này thành một biểu tượng mới của truyền hình Hàn. Ở những cảnh hành động, cô mạnh mẽ, dứt khoát và không hề lép vế trước CÁC BẠN DIỄN nam. Nhưng khi đến phân đoạn Yeong Ran đối diện với nỗi đau, sự tuyệt vọng và cả niềm khao khát được sống tử tế, Jeon Yeo Been lại khiến người xem chạnh lòng, đồng cảm đến nghẹn ngào.

Không cần nét đẹp quá lộng lẫy, Jeon Yeo Been vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình, chứng minh mình xứng đáng được gọi là đóa hoa nở muộn đắt giá của màn ảnh xứ kim chi. Nhiều bình luận cho rằng Ms. Incognito là bộ phim đầu tiên khai thác hết nội lực diễn xuất của cô, đưa Jeon Yeo Been lên hàng nữ chính quốc dân thế hệ mới.

Thành công của phim còn được bảo chứng bởi biên kịch Hyun Gyu Ri. Chỉ với 2 tập đầu, khán giả đã nhìn thấy một kịch bản logic, dàn trải thông minh, cao trào liên tục khiến người xem chẳng thể rời mắt và dĩ nhiên không có bất cứ chi tiết thừa nào. Thêm vào đó là phần bối cảnh tinh tế, quay dựng chỉn chu, tông màu phim khá u ám nhưng không hề khó phim, nhạc phim ám ảnh và giàu cảm xúc, tất cả đã hòa quyện tạo nên một trải nghiệm gần như không tì vết.

Bối cảnh, màu phim, thậm chí từng món đạo cụ nhỏ cũng được khen ngợi

Không quá lời khi nói rằng, Ms. Incognito không chỉ là cú nổ của năm 2025, khi mà gần 1 năm qua, truyền hình Hàn chật vật để tìm đất sống cho mình.