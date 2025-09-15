Ngày 15/9/2025, Vương tử Harry - con trai út của Vua Charles và Công nương Diana chính thức đón tuổi 41. Từ lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính khi mới chào đời một ngày, cuộc đời anh đã luôn là tâm điểm của công chúng toàn cầu. Giờ đây, dù sống tại Mỹ cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, Harry vẫn ghi dấu bằng những dấu mốc đặc biệt: Sự nghiệp quân ngũ kéo dài một thập kỷ, sáng lập Invictus Games, trở thành người chồng tận tụy bên Meghan Markle và người cha tự hào của hai con nhỏ.

Nhân dịp sinh nhật, hãy cùng nhìn lại 11 khoảnh khắc đã định hình nên cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cũng giàu cảm hứng của Vương tử Harry.

Chào đời trong ánh hào quang: Harry tên đầy đủ Henry Charles Albert David sinh ngày 15/9/1984 tại bệnh viện St Mary’s, London. Khi ấy, anh đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng.

Tuổi thơ êm đềm cùng anh trai: Harry lớn lên tại Cung điện Kensington và Highgrove House, thường xuyên cùng Thân vương William rong chơi ở Balmoral.

Bi kịch mất mẹ: Năm 1997, khi mới 12 tuổi, Harry mất Công nương Diana. Vết thương này in hằn mãi trong tâm trí, khiến tuổi thơ anh gắn với nỗi đau khó nguôi ngoai. Harry vào Eton College, nơi từng mang lại cho anh “cú sốc lớn”, nhưng cũng là khoảng thời gian quan trọng để định hình tính cách.

Tình yêu với châu Phi: Từ lần đầu tới thăm năm 12 tuổi, châu Phi trở thành vùng đất “cất giữ tâm hồn” Harry. Anh tham gia nhiều dự án cộng đồng tại Namibia, Tanzania, Nam Phi, Botswana.

Bước vào quân ngũ: Năm 2005, Harry nhập học Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Anh khẳng định: “10 năm trong quân ngũ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi”. Năm 2014, Harry lập Invictus Games – sự kiện thể thao quốc tế dành cho thương binh. Sáng kiến này trở thành một trong những di sản bền vững nhất của anh.

Tình yêu định mệnh với Meghan Markle: Hè 2016, Harry gặp Meghan. Hai năm sau, đám cưới trong mơ diễn ra tại Windsor, thu hút sự chú ý toàn thế giới.

Làm cha lần đầu: Ngày 6/5/2019, vợ chồng Harry đón con trai – Hoàng tử Archie.

Sau đó, Công chúa Lilibet ra đời năm 2021. Harry từng gọi hai con là “món quà tuyệt vời nhất đời tôi”.

Rút khỏi vai trò hoàng gia: Tháng 1/2020, vợ chồng Harry tuyên bố rút khỏi nghĩa vụ Hoàng gia để xây dựng cuộc sống mới tại California. Quyết định gây chấn động dư luận toàn cầu.

Những lần trở lại Anh: Năm 2024 và 2025, Harry nhiều lần quay về tham gia sự kiện từ thiện, đồng thời gặp lại Vua Charles đánh dấu nỗ lực hàn gắn sau những rạn nứt.

