Ngày 15/9/2025, Vương tử Harry - con trai út của Vua Charles và Công nương Diana chính thức đón tuổi 41. Từ lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính khi mới chào đời một ngày, cuộc đời anh đã luôn là tâm điểm của công chúng toàn cầu. Giờ đây, dù sống tại Mỹ cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, Harry vẫn ghi dấu bằng những dấu mốc đặc biệt: Sự nghiệp quân ngũ kéo dài một thập kỷ, sáng lập Invictus Games, trở thành người chồng tận tụy bên Meghan Markle và người cha tự hào của hai con nhỏ.
Nhân dịp sinh nhật, hãy cùng nhìn lại 11 khoảnh khắc đã định hình nên cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cũng giàu cảm hứng của Vương tử Harry.