Trong cuộc đời của một vị quân vương, việc chọn danh xưng khi lên ngôi là một quyết định đầy tính biểu tượng. Với Vua Charles III, đó còn là một quyết định bất ngờ, đi ngược lại nhiều dự đoán trước đó.

Cựu quản gia Hoàng gia Grant Harrold, người từng phục vụ từ năm 2004 đến 2011, chia sẻ tại buổi ra mắt sách The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service rằng ông và nhiều đồng nghiệp từng tin chắc Vua Charles sẽ chọn "George VII". Lý do là tên đầy đủ của ông là Charles Philip Arthur George, và việc chọn "George" dường như hợp lý hơn khi gắn với truyền thống Hoàng gia.





Harrold kể lại: "Tôi từng trò chuyện với ngài (Vua Charles) về các tước hiệu. Ngài giải thích vì sao có sự cúi chào, vì sao chọn tên này thay tên kia. Và tôi cùng nhiều đồng nghiệp tin chắc rằng ngài sẽ lấy danh hiệu George VII".

Nhưng cuối cùng, Vua Charles lại quyết định giữ tên thật của mình. Harrold lý giải thêm: "Có lẽ vì ngài muốn để dành danh hiệu 'George' cho cháu trai – Hoàng tử George. Điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu Charles giữ 'Charles', thì để cháu mình tiếp tục trở thành 'George VII' trong tương lai sẽ càng có ý nghĩa".





Điều khiến cựu quản gia ngạc nhiên hơn cả là việc vua vẫn chọn "Charles", dù trong lịch sử, Charles I từng bị xử tử, còn Charles II thì nổi tiếng ăn chơi, đào hoa. "Tôi thật sự bất ngờ, bởi không nghĩ ngài lại chọn một cái tên gắn với những dấu ấn gây tranh cãi như vậy", Harrold nói.

Quyết định tưởng chừng nhỏ bé này lại mở ra một cánh cửa lớn cho Hoàng tử George – người đứng thứ hai trong hàng thừa kế ngai vàng. Nếu trong tương lai, George trở thành "George VII", thì đây sẽ là sự tiếp nối mang tính biểu tượng, gắn liền với cả truyền thống lẫn tình cảm gia tộc.

Theo MC