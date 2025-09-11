Theo báo The Standard, Vương tử Harry – Công tước xứ Sussex đang trải qua nỗi nhớ quê sâu sắc. Dù đã sống cùng Meghan tại Montecito, California suốt 5 năm kể từ khi rời khỏi vị trí hoàng thân cấp cao, nhưng những ngày trở lại Anh lần này dường như đã chạm vào cảm xúc tận đáy lòng của Harry.





Một người bạn thân gọi anh bằng biệt danh “Spike” cho biết: "Harry nhớ nhà thật sự. Cậu ấy bắt đầu liên lạc lại với chúng tôi thường xuyên hơn. Mọi chuyện khởi đầu bằng những tin nhắn WhatsApp rất dài và đầy tâm sự. Chúng tôi thậm chí còn phải thống nhất với nhau là đừng trêu chọc, điều mà vài năm trước chẳng ai tưởng tượng nổi. Giờ đây, Harry đang dần trở nên ‘bình thường’ hơn".

Nguồn tin khác bổ sung: "Mỗi khi có ai trong nhóm sang Mỹ, chúng tôi đều cố gắng gặp Harry. Nhưng dường như những lần đó hiếm khi có Meghan đi cùng. Điều này càng khiến chúng tôi nghĩ rằng Harry đang khao khát được trở về nhà".





Không chỉ bạn bè, ngay cả những người trong Hoàng gia cũng chia sẻ góc nhìn cảm động. Một cận thần tiết lộ: "Harry dường như đã quên mất rằng Vua Charles luôn yêu thương anh vô điều kiện. Nhà vua từng gọi anh là ‘cậu con trai yêu quý’ với tình cảm vô cùng trìu mến. Nhiều người nghĩ Harry chỉ thừa hưởng sự cuốn hút từ mẹ – Công nương Diana nhưng thực tế, sự tinh tế và khả năng quan tâm đến từng chi tiết, nhớ tên từng người, chính là điều anh học được từ cha mình".

Động thái này khiến công chúng thêm kỳ vọng: Phải chăng sau nhiều năm căng thẳng, Harry sẽ sớm nối lại tình thân với Vua Charles và các thành viên Hoàng gia, đặc biệt khi anh từng công khai bày tỏ mong muốn hòa giải.

Theo Express