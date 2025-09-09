Ngày 8/9 vừa qua, Vương tử Harry đã trở về Anh để tham gia lễ tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II - người bà mà anh hết mực kính trọng. Trong chuyến đi này, Công tước xứ Sussex cũng dự kiến xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng, đồng thời làm dấy lên tin đồn về khả năng gặp gỡ Vua Charles.





Theo The Sunday Times, một người bạn thân cận của Harry cho biết: “Anh ấy chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đưa gia đình trở lại Anh. Harry muốn cho các con thấy nơi anh lớn lên và để chúng hiểu rằng chúng vẫn có một gia đình ở đây". Người này tiết lộ thêm, Harry thực sự mong được quay lại quê hương thường xuyên hơn.

Nỗi niềm ấy càng trở nên day dứt khi Harry từng nhiều lần chia sẻ với truyền thông rằng anh khao khát một sự hòa giải. Trong cuộc phỏng vấn với BBC tháng 5/2025, Vương tử thẳng thắn: “Tôi rất muốn hòa giải với gia đình. Không còn lý do gì để tiếp tục mâu thuẫn nữa, cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi". Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: “Tôi chưa thể hình dung ra viễn cảnh đưa vợ và các con về Anh vào lúc này".





Một trong những rào cản lớn nhất chính là vấn đề an ninh. Sau khi thua kiện liên quan đến việc bị tước bỏ quyền được bảo vệ an ninh cá nhân, Harry nhiều lần bày tỏ lo lắng về sự an toàn của Meghan, Archie và Lilibet khi trở lại Anh.

Dù vậy, bạn bè khẳng định Harry vẫn mong đợi những giây phút tích cực trong chuyến đi hiện tại. “Anh ấy nói rất rõ ràng rằng anh ấy muốn hòa giải với gia đình. Phần còn lại giờ tùy thuộc vào họ", nguồn tin nhấn mạnh.





Ở tuổi 40, Vương tử Harry vẫn phải giằng xé giữa cuộc sống bình yên ở Mỹ và nỗi nhớ quê hương, nơi gắn liền với tuổi thơ Hoàng gia của anh. Mong ước lớn nhất lúc này của anh không phải là danh vị hay sự chú ý, mà là một ngày được dẫn Archie và Lilibet đi dạo ở Sandringham, đứng trước Cung điện Buckingham, hay cùng nhau kể về hình bóng Nữ hoàng Elizabeth II để các con hiểu rằng chúng thuộc về cả hai thế giới.

Theo Marieclaire