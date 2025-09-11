Chiều ngày 10/9, Vương tử Harry đã được trông thấy rời khỏi Clarence House – nơi ở tại London của Vua Charles sau khoảng 55 phút dùng trà cùng cha. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai cha con trong vòng 19 tháng, kể từ sau khi Vua Charles công khai việc điều trị một căn bệnh ung thư chưa tiết lộ chi tiết.

Trước đó, Vương tử Harry trở về Vương quốc Anh vào ngày 8/9 để tham dự các hoạt động từ thiện gắn bó với anh, đồng thời dâng lời tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II nhân ba năm ngày mất của bà. Sau đó, Harry xuất hiện tại giải thưởng WellChild Awards và tiếp tục chuyến đi đến Nottingham để gặp gỡ thanh thiếu niên địa phương.





Trong lúc đó, Vua Charles cũng vừa từ Balmoral trở về London, tham dự nhiều sự kiện chính thức, bao gồm lễ trao huân chương cho Manfred Goldberg vì công lao giáo dục về Holocaust, cũng như tiếp đón Thủ hiến Nam Úc – Peter Malinauskas. Giữa lịch trình bận rộn, Nhà vua vẫn dành thời gian tiếp chuyện riêng với con trai út.

Người phát ngôn của Hoàng gia Anh xác nhận: Nhà vua đã có buổi trà chiều riêng tư với Vương tử Harry tại Clarence House, song không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào. Phía đại diện Harry cũng lặp lại thông điệp này, nhấn mạnh đây chỉ là buổi gặp gỡ cá nhân.

Đáng chú ý, đây được coi là “bước đầu hòa giải” sau thời gian dài im lặng. Trước đó, theo People, Vua Charles từng nhiều lần không bắt máy hoặc không phản hồi tin nhắn của con trai. Trong khi đó, Harry công khai bày tỏ mong muốn “hòa giải” trong một cuộc phỏng vấn với BBC, dù thừa nhận chính hồi ký Spare đã khiến khoảng cách với gia đình ngày càng sâu hơn.





Mối quan hệ cha con phần nào được nối lại từ tháng 7/2025, khi ê-kíp mới của Vương tử Harry lần đầu gặp gỡ cố vấn thân cận của Vua Charles – hành động được xem như “nhành ôliu” cho một tiến trình xoa dịu. Thậm chí, Harry còn đề nghị chia sẻ lịch trình công khai của mình với Hoàng gia để tránh tình huống “đè sóng” lẫn nhau.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định vẫn còn nhiều rào cản. Những lần Vương tử Harry trở lại Anh trước đây từ đám tang của Lord Robert Fellowes, lễ kỷ niệm 10 năm Invictus Games đến các phiên tòa về vấn đề an ninh cá nhân đều không có sự xuất hiện chung với Vua Charles hay Thân vương William.





Khoảng cách giữa hai anh em Hoàng gia cũng là vết nứt khó lành. Dù từng ở London cùng thời điểm, Harry và Thân vương William vẫn không có bất kỳ cuộc gặp nào. Nhà sử học Robert Lacey – tác giả Battle of Brothers nhận định: “Sự rạn nứt này rất sâu và kéo dài. Nó chỉ có thể thay đổi nếu Harry là người chủ động xin lỗi".

Trong khi đó, sử gia Ed Owens, tác giả After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself? , lại lạc quan hơn: “Tôi tin rằng Vua Charles, với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Anh và luôn cổ vũ sự đoàn kết, sẽ từng bước hướng đến việc hòa giải với con trai".

Dù chưa có lời hứa hẹn nào, buổi trà chiều giữa Vua Charles và Vương tử Harry được coi là tín hiệu tích cực – một mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng trong bức tranh hàn gắn của Hoàng gia Anh vốn nhiều sóng gió những năm gần đây.

